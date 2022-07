LoL-Legende erreicht als erster Spieler überhaupt 500 Siege in der Liga – Das sind seine stärksten Champs

Lee „Faker“ Sang-hyeok ist eine Legende in League of Legends. Der Profi-Spieler errang nun in der koreanischen LCK seinen 500sten Sieg und stieß damit in eine neue Dimension vor. Wir von MeinMMO verraten, was er erreicht hat, was seine stärksten Champions sind und wie sein Team derzeit dasteht.

Wer ist Faker? Faker spielt seit Februar 2013 für das Team SK Telecom, das sich inzwischen in T1 umbenannt hat. Er hat das Team seit seinem Eintritt in die kompetitive Szene nie gewechselt. Der mittlerweile 26-Jährige hat dabei einige Erfolge errungen:

Er gewann dreimal die Worlds (2013, 2015, 2016). Zudem erreichte er 2017 und 2021 die Top 4 und wurde von Riot Games für die Worlds 2019 als Gott inszeniert.

Er gewann das Mid-Season-Invitational – das zweitwichtigste internationale Turnier des Jahres – zweimal (2016, 2017)

Er gewann die LCK insgesamt 10 Mal

Faker ist weltweit ein bekannter Spieler, in Korea selbst aber schon sowas wie ein Superstar. Ein koreanischer Politiker wollte sogar geltende Gesetze für Faker ändern.

Was hat er nun erreicht? Am 8. Juli holte Faker seinen Sieg Nummer 500 in der LCK und stellte damit einen Rekord auf. Er hat einen deutlichen Abstand zu Platz 2 – Deft mit 371 Siegen.

Faker besticht mit einer Siegesrate von über 67 %, denn er bestritt bisher 742 Matches in der LCK. Damit liegt er auch bei der Zahl der gespielten Matches auf Platz 1. Deft ist hier allerdings näher dran, mit etwas über 600 Matches.

Insgesamt kommt Faker in allen kompetitiven Turnieren auf 921 Spiele und 618 Siege.

Faker dominiert mit Azir und LeBlanc

Mit welchen Champions holte Faker die meisten Siege?

Die meisten Siege holte Faker mit dem Champion Azir – 58 Stück und damit etwas über 11 %. Das ist etwas überraschend, denn der Koreaner ist international vor allem für seine Performance mit LeBlanc bekannt.

LeBlanc kommt jedoch „nur“ auf 34 Siege und belegt damit Platz 2.

Ebenfalls mit in den Top 3 ist Corki – mit 29 Siegen.

Zu seinen Top 10 gehören zudem Ryze, Viktor, Orianna, Galio, Ahri, Lissandra, und Twisted Fate und Cassiopeia, die sich zusammen mit 15 Siegen den Platz Nummer 10 teilen.

Wie sehen die Rekordhalter in anderen Ligen aus? Die Ligen in LoL sind schwer zu vergleichen, denn in Korea wird an den regulären Spieltagen im Best of 3 gespielt. Während in Europa und Amerika die Teams an einem Wochenendtag also nur ein Match austragen, können es in Korea bis zu drei Matches sein, wenn es am Ende 2:1 für ein Team ausgeht.

Trotzdem kommt der Jungler Jankos auf knapp 555 gespielte Matches und belegt damit Platz 1 in der europäischen LEC. Es folgen Hylissng mit 490 und Rekkles mit 483 Matches, wobei dieser inzwischen nur noch in der zweiten Liga spielt.

In der amerikanischen LCS liegt Bjergsen auf Platz 1 mit 552 gespielten Matches. Es folgen Aphromoo mit 539 und WildTurtle mit 533 Spielen.

Holt Faker nochmal die Worlds? Seit 2016 konnte Faker die Worlds nicht mehr gewinnen, obwohl es 2017 und 2021 fast danach aussah. Dieses Jahr dominierte sein Team den Frühlings-Split und gewann ihn 18:0. Allerdings verloren sie das so wichtige Mid-Season-Invitational im Finale knapp mit 2:3.

Derzeit teilen sich T1, das Team von Faker, und Gen.G den ersten Platz im Summer Split mit jeweils 7:1.

Was sagt ihr zu dem Rekord von Faker? Hat er sich den ganzen Hype verdient? Und schafft er es 2022 nochmal, sich mit einem Sieg in den Worlds zu belohnen?

