Ehemaliger Vize-Weltmeister in LoL wechselt in die 2. Liga – Dominiert nach schwerer Saison das wichtigste Turnier

Martin “Rekkles” Larsson gehört zu den bekanntesten europäischen Spielern in League of Legends. Mit Fnatic gewann er die höchste europäische Liga, die LEC, und wurde sogar Vizeweltmeister. 2022 wechselte er überraschend in die 2. Liga und holt dort direkt den wichtigsten Titel.

Wie lief es zuletzt für Rekkles?

Rekkles war von 2015 bis 2020 ein fester Bestandteil des Teams Fnatic. Mit diesem gewann er viermal die Playoffs der LEC und konnte auch bei den Weltmeisterschaften überzeugen. 2015 erreichten sie den Platz 3/4, 2018 sogar den zweiten Platz und 2019 und 2020 kamen sie zumindest bis in Viertelfinale.

Für die Saison 2021 entschied sich Rekkles dann zu einem Wechsel in das Team G2 Esports. Die dominierten die letzten Jahre Europa und erreichten 2019 Platz 2 und 2020 zumindest das Halbfinale. Sie wollten nun ein europäisches Super-Team bauen und endlich Weltmeister werden.

Doch fie Saison ging fürchterlich schief. Der Botlaner passte nicht in die Struktur des Teams, der oft auf sehr aggressive Spielzüge setzte. Rekkles aber war eher ein taktischer Spieler, der auf seine Stärke im Endgame setzte. Es reichte weder für einen nationalen Titel, noch für die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Ende 2021 überraschte Rekkles dann alle mit einem Wechsel in die 2. Liga. Er ging zu Karmine Corp, dem stärksten Team der französischen LFL.

Doch der Start lief alles andere als gut. Nur mit Mühe erreichten sie die European Masters, ein Turnier, bei dem die besten Teams aus allen zweiten Ligen in Europa zusammentreffen. Doch in dieser Wettbewerbssituation konnte Rekkles dann wieder überzeugen.

Schwerer Start in der wohl stärksten 2. Liga Europas

Wie verlief die Saison? Der reguläre Split lief für Karmine Corp nicht so schlecht. Sie erreichten Platz 2 hinter LDLC OL, dem Esports-Team von Olympique Lion. Allerdings mussten sie in der regulären Liga in 18 Spielen bereits 6 Niederlagen einstecken. Viele Fans dachten, dass die Saison mit Rekkles ein Selbstläufer wird.

In den Playoffs folgte dann ein herber Rückschlag. Gegen LDLC verlor man das Finale des oberen Brackets und fiel ins Lower Bracket. Dort musste man BDS Academy schlagen, um weiterzukommen. Jedoch verloren sie genau dieses Match und erreichten nur Platz 3 – eigentlich zu wenig für das Top-Team.

Das sorgte außerdem dafür, dass sie sich nicht direkt für die European Masters qualifizierten, sondern den Umweg über ein Play-In-Turnier gehen mussten.

Wie lief es bei den EU Masters? Das Play-In-Turnier gewann Karmine Corp in ihrer Gruppe mit 6:0. In der K.O.-Runde trafen sie auf Iron Wolves, die sie ebenfalls ohne Niederlage mit 2:0 bezwangen. Der Einzug in die EU Masters gelang problemlos.

In der Gruppe B erreichte Karmine Corp den ersten Platz mit 5 Siegen und 1 Niederlage. Die einzige Niederlage fügte ihnen das Team X7 mit dem ehemaligen koreanischen Weltmeister Haru zu. Beide Teams standen am Ende 5:1 und hatten jeweils einen Sieg gegeneinander geholt. Im Entscheidungs-Match setzte sich das Team von Rekkles jedoch durch, auch danke einer starken Peformance von ihrem Botlaner.

In der K.O-Phase schlugen sie erst das deutsche Team Unicorns of Live Sexy Edition und dann Vitality.Bee, ebenfalls ein französisches Team.

Im Finale an diesem Wochenende trafen sie dann auf LDLC OL, das Team, das in Frankreich den Split und die Playoffs gewonnen und Karmine Corp mehrere Niederlagen zugefügt hatte.

Die K.O.-Phase der EU Masters.

Karmine Corp gewinnt EU Masters, vor allem dank Rekkles

Wie ging das Finale aus? LDLC gewann direkt das erste Match in diesem Best of 5. Man hatte das Gefühl, dass sich die reguläre Saison wiederholen könnte, wobei das Match insgesamt recht eng war. Am Ende hatte LDLC 4 Kills und etwa 5.000 Gold mehr, das war nicht viel.

Auch Runde 2 begann zuerst positiver für LDLC. Doch der Ahnendrache für Karmine Corp stellte das Match auf den Kopf. Plötzlich gewannen sie die Teamkämpfe und konnten die Basis nach und nach einreißen.

Auch die Matches 3 und 4 konnte sich Karmine Corp sichern, was gleichzeitig den Sieg in den EU Masters Spring 2022 bedeutete. Im Sommer findet dann ein weiteres EU Masters statt.

Wie hoch war der Anteil von Rekkles an dem Sieg? Sehr hoch (via gol.gg):

Rekkles hat mit 13,3 die beste KDA (Kill/Death/Assist) von allen Spielern des Turniers

Er hat die beste Farm-Rate (10,5 Minions pro Minute)

Er war in 87,5 % der Spiele bei 15 Minuten deutlich vor seinem direkten Kontrahenten in der Botlane

Ihm gelangen zudem ein Quadra-Kill (nur Deadly kam auf 2 Quadra-Kills) und 11 Double Kills (Bestwert)

Für Karmine Corp ist es der dritte Gewinn der EU Masters in Folge.

Frankreich dominiert EU Masters

Was war auffällig bei dem Turnier? Drei von vier Teams im Halbfinale kamen aus Frankreich und das Finale wurde nur zwischen französischen Teams ausgetragen. Frankreich dominiert derzeit also die Ligen unterhalb der LEC.

Die deutschen Teams schnitten leider schwächer ab als erhofft. Eintracht Spandau scheiterte sogar in der Gruppenphase, wobei sie mit Vitality.Bee (ein französisches Team) und AGO Rogue (einziger Halbfinalist, der nicht aus Frankreich kam) starke Gegner hatten:

