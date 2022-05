LoL: Boss von TSM darf bleiben, muss aber nachsitzen – Sein Intimfeind spuckt Gift und Galle

Destiny 2 eröffnet neuen Dungeon "Dualität". Im Trailer sieht man, was euch in der Herausforderung erwartet.

Dinh betont, dass er nie schlechte Absichten hatte, und er unterstreicht, wie weit er die Firma in den letzten Jahren gebracht hat. Jetzt will er sich den neuen Herausforderungen stellen.

Er sieht selbst ein, dass er auf diese Art keine große Firma leiten kann und will an sich arbeiten.

So reagiert Dinh: Der Boss von TSM hat eine Art „halbe Entschuldigung“ veröffentlicht. Er sagt, er sei sehr früh in eine Führungsrolle reingekommen, habe lange mit Freunden zusammengearbeitet und da habe man sich auch gefrotzelt.

Bei League of Legends tobt seit einigen Monaten ein Streit um Andy „Reginald“ Dinh, den kontroversen Boss von Team SoloMid. TSM ist das größte Team im Us-amerikanischen LoL. Dinh wurde ein mieser Umgang mit seinen Angestellten vorgeworfen. In einer internen Untersuchung wurde er jetzt von Vorwürfen freigesprochen, die der ehemalige Spieler Yilang „Doublelift“ Peng erhob. Doublelift spuckt auf Twitter sein Gift in Richtung des ehemaligen Chefs.

