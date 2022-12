LoL-Profi wechselt zum falschen Team, wird nun von seiner Agentur verklagt

Der LoL-Profi Steven „Hans Sama“ Liv wird von einer französischen Agentur verklagt, die ihn 2021 bei Verträgen vertreten hatte. So soll die Agentur einen Vertrag mit einem amerikanischen Team ausgehandelt haben, doch Hans Sama wechselte dann zu einem anderen. Das soll einen Vertragsbruch darstellen.

Was ist da los? Hans Sama ist ein französischer LoL-Spieler, der von 2016 bis 2019 für Misftis und im Anschluss von Ende 2019 bis Ende 2021 für das Team Rogue auf der Botlane spielte. Ende 2021 strebte er jedoch einen Wechsel nach Amerika an.

Bei Vertragsverhandlungen wurde der Spieler von der französischen Agentur Athletes Representation & Consulting (ARC) vertreten. Dort lief sein Vertrag bis Ende 2021 und wäre sogar automatisch für 2022 verlängert worden, wenn keine der beiden Parteien ihn aufkündigt hätte.

ARC handelte im Sinne ihres Spielers Ende 2021 einen Vertrag mit dem amerikanischen Team Cloud9 aus. Auch das europäische Team Rogue traf sich mit Cloud9, um über die Ablösesumme zu sprechen.

Doch Hans Sama wechselte überraschend zu Team Liquid und lies sogar eine andere Agentur diesen Vertrag aushandeln.

ARC sieht darin einen Vertragsbruch und klagt nun, wie The Jacob Wolf Report berichtet. Zwar nannten sie keine Details, bestätigten jedoch die Klage. Hans Sama und die neue Agentur äußerten sich nicht.

Es ist üblich, dass Agenturen bei bekannten Sportlern die Verträge aushandeln. Auch im E-Sport ist diese Praxis angekommen, genauso wie die Ablösesummen. Für den Spieler Perkz wurde 2020 eine Summe von umgerechnet etwa 4,3 Millionen Euro gezahlt – der bisherige offizielle Rekord in LoL.

ARC bekam keine Provision, Rogue nahm sogar geringere Ablöse an

Was steht noch in dem Report? Hans Sama soll Ende 2021 in der Off-Season bereits mit Cloud9 trainiert haben. Alles sah also danach aus, als würde der Botlaner dorthin wechseln – vor allem nach den Gesprächen zwischen den beiden Teams und der Einigung auf eine Ablösesumme.

Die Agentur von Hans Sama hätte vertraglich 5 % Provision für den Wechsel bekommen.

Doch den finalen Vertrag mit Team Liquid handelte nicht ARC aus, sondern eine andere Agentur mit dem Namen Proxy – obwohl Hans Sama noch vertraglich gebunden war. Zudem soll ARC keine Provision für den Wechsel bekommen haben.

Der LoL-Profi soll den dringenden Wunsch für einen Wechsel zu Team Liquid geäußert haben, sodass Rogue sogar eine geringere Ablösesumme in Kauf genommen hat.

Hans Sama kehrt nach Europa zurück, Team Liquid setzt nur noch auf Koreaner

Wie lief das Jahr in Amerika? Nicht so gut. Eigentlich galt Team Liquid als sowas wie ein Superteam. Mit Bwipo, Bjergsen und Hans Sama holte man sich drei starke Profis, die auch schon in Europa erfolgreich waren. Der Kauf dieser drei soll bis zu 7 Millionen Dollar gekostet haben.

Doch Team Liquid erreichte nur Platz 3 im regulären Summer Split und verpasste zudem in den Summer Playoffs die Qualifikation für die Worlds. Sie unterlagen zuerst 100 Thieves und später Evil Geniuses jeweils mit 3:2. Das Team zerfiel.

Nach den neusten Berichten soll Hans Sama nun wieder nach Europa zurückkehren. Ein Wechsel zu G2 Esports steht im Raum (via Twitter).

Auch Team Liquid stellt sich komplett neu auf. Alle europäischen Stars sind weg und man setzt komplett auf koreanische Spieler, darunter Summit (FunPlus Phoenix) und Pyosik von DRX, der mit dem Team 2022 die Worlds gewann.