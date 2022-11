Twitch: 5,1 Millionen sehen LoL – Finale der Worlds 2022 pulverisiert Zuschauerzahl-Rekorde, als der König fällt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Warum war das Match so ein Bringer? Es lag vor allem an dem Team T1, dass so viele LoL-Fans weltweit zusahen. Das Team um den legendären Midlaner Faker ist extrem beliebt – dieses Jahr spielte sich T1 nach längerer Durststrecke ins Finale und es sah so aus, als holt sich Faker Titel Nummer 4.

Die meisten Zuschauer sahen das packende Duell über 5 Spiele auf Englisch (1,6 Millionen), gefolgt von Koreanisch (1,2 Millionen) und Spanisch (855.000). Gerade in Spanien wird der Hype um LoL durch Twitch-Streamer befeuert: Dem riesigen Streamer Ibai schauten in der Spitze 482.000 zu, mehr als der offiziellen Übertragung von Riot Games.

Wie viele Leute haben das Match gesehen? 5,1 Millionen Zuschauer haben in der Spitze das Finale der LoL Worlds gesehen. Das meldet die Seite Esport-Charts . Das Finale wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 6.11., zwischen den südkoreanischen Teams T1 und DRX ausgetragen.

Mit 5,1 Millionen Zuschauer in der Spitze war das Final-Match der LoL Worlds 2022 das meistgesehene Spiel bei League of Legends aller Zeiten – es war sogar das zweitgrößte E-Sport-Match überhaupt. Alleine über Twitch sahen 2,8 Millionen Menschen zu. Und dabei sind chinesische Zuschauer noch nicht mal eingerechnet.

