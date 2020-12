Garena Free Fire ist eins der größten Spiele der Welt – Kennt ihr das überhaupt?

Das Battle-Royale-Game Garena Free Fire ist eines der größten und erfolgreichsten Spiele der Welt. Doch hierzulande kennt man das populäre Mobile-game kaum. Erfahrt hier auf MeinMMO, was Garena Free Fire ist und warum man es sich ruhig mal ansehen sollte.

Was ist Garena Free Fire? Garena Free Fire ist ein Free-to-Play-Mobile Game aus dem Battle-Royale-Genre. Publisher ist Garena aus Singapur. Das Game orientiert sich beim Gameplay an Spielen wie CoD Warzone und PUBG. Insgesamt 50 Spieler springen über einer Map ab und bekämpfen sich so lange, bis nur noch einer steht. Wahlweise spielt ihr das Game auch im Team.

Die Steuerung erfolgt intuitiv via Touchscreen und dank eines Aim-Assists trefft ihr trotzdem noch recht gut. Spielrunden dauern selten länger als 10 Minuten, was das Spiel zu einem idealen Pausenfüller macht.

Die Grafik ist für ein Mobile-Game recht ordentlich und kann sich mit Games wie CoD Mobile messen.

Mobile-Battle-Royale-Game ist der Hit in Asien

Wie erfolgreich ist Garena Free Fire? Der Shooter erschien als Beta schon im September 2017. Der große Erfolg kam dann 2019, als das Spiel das weltweit am meisten heruntergeladene Spiel wurde. Es gewann 2019 auch den Award „Best popular voted Game“ im Google Play Store. Bereits im November 2019 wurden laut Wikipedia über 1 Milliarde US-Dollar weltweit mit der App eingenommen.

2020 gab der Publisher an, dass Garena Free Fire im Q2 2020 mehr als 100 Millionen gleichzeitige Spieler als neuen User-Rekord verzeichnet hätte.

Ein Großteil dieser User kommen laut der Seite Dexerto aus Asien und Latein-Amerika. Dort ist das Spiel, das auch auf schwächeren Smartphones gut läuft und wenig Speicher braucht, besonders populär. In Ländern wie unter anderem Thailand und Brasilien gibt es laut der Seite Sortskeeda auch eine florierende E-Sports-Szene zu Free Fire.

Außerdem unterstützt das Spiel regionale Feiertage, wie den Karneval in Brasilen oder bestimmte Feste in Thailand mit besonderen Angeboten im Cash-Shop.

Darum sollet ihr es auch hierzulande ausprobieren: Garena Free Fire spielt sich locker, schnell und intuitiv. Das ganze Spiel wurde speziell dafür entwickelt, die rasante Action und Spannung eines Battle-Royale-Games auf einem Smartphone einzufangen.

Damit das Spiel aber nicht euer Handy überlastet, hat es geringere Anforderungen als beispielsweise PUBG und braucht auch weniger Speicherplatz. So benötigt Free Fire nur 1 GB Ram sowie Speicher. Zum Vergleich: PUBG Mobile braucht 2 GB RAM und 1,5 GB Speicher, während Fortnite sogar erst ab 3 GB RAM richtig läuft und dicke 2 GB Speicher frisst.

Die Runden dauern maximal 10 Minuten, dann hat die Todeszone alles überrollt. Das macht Garena Free Fire ideal für kurze Games für Zwischendurch. Wer es aber intensiver spielen will, kann pro Tag massig Games bestreiten und Erfolge feiern.

Das Spiel bietet außerdem ein Hero-System. Ihr spielt nicht einfach namenlose Avatare, sondern habt die Wahl aus verschiedenen Charakteren, die eigene Fähigkeiten haben. So kann eine Heldin mit Shotguns schneller rennen, während ein anderer Kerl mehr Schaden anrichtet, wenn seine eigenen Hitpoints runtergehen.

Im Cash-Shop könnt ihr euch unter anderem Skins für Waffen kaufen, die leichte Vorteile bieten.

Mobile Games wie Garena Free Fire werden immer populärer. Das regt dem kontroversen Streamer DrDisrespect mächtig auf. Für ihn sind Mobile-Gamer keine richtigen Gamer.