Moderne Smartphones taugen für mehr als nur simple Puzzle-Games. Vielmehr könnt ihr diverse coole Shooter auf Handys mit iOS oder Android-Betriebssystem zocken. Hier auf MeinMMO findet ihr eine Auswahl von Shooter-Games, die ihr locker zwischendurch auf Mobilgeräten zocken könnt.

So haben wir ausgewählt: Unsere Auswahl von empfehlenswerten Shootern für Smartphones erstreckt sich auf Spiele, die erst einmal mindestens 4 von 5 Sternen in den AppStores bekommen haben und 6-stellige Download- und Bewertungszahlen verzeichnen. Dazu haben wir darauf geachtet, faire Free2Play-Games aufzunehmen, da ihr solche Spiele gefahrlos ausprobieren könnt und kein Geld ausgeben müsst.

In den folgenden Absätzen stellen wir jedes Spiel kurz vor, erklärten die Besonderheiten und stellen klar, welcher Typ von Spieler hier die Zielgruppe ist. Die Reihenfolge der Spiele ist zufällig und stellt keine Wertung dar.

Call of Duty: Mobile

Entwickler: TiMi Studios | Release: 01.10.2019 | Modell: Free2Play | Download: Google PlayStore, Apple AppStore

Was ist das? CoD Mobile ist ein Mobile-Game im Stil der Call-of-Duty-Spiele. Wie schon bei Modern Warfare kämpft ihr in diversen Multiplayer-Spielmodi gegen ein feindliches Team oder schlagt euch in manchen Modi auch Solo durch. Alternativ gibt’s noch einen großen Battle-Royale-Modus im Stil der Warzone mit 100 Spielern auf einer riesigen Map.

Die Kämpfe gehen schnell und sind voller rasanter Action. Daher ist der Sieg auch schnell entschieden und man kann problemlos eine schnelle Runde ballern. Die Steuerung ist leicht zu erlernen und ihr könnt wahlweise mit Touchscreen oder Controller zocken.

CoD Mobile ist ein äußerst erfolgreiches Spiel, das 2019 zu den großen Hits für Publisher Activision zählte. Derzeit (Stand November 2020) hat CoD Mobile über 11 Millionen Bewertungen im PlayStore und einen Score von 4,5.

So geht es aktuell in CoD Mobile zu.

Was sind die Besonderheiten? CoD Mobile bietet so ziemlich alles, was das Shooterherz begehrt. Ihr könnt eine Vielzahl an sich regelmäßig ändernden Spielmodi zocken und nach den Gefechten Erfahrungspunkte verdienen. Die wiederum werden genutzt, um neue Waffen und Ausrüstung freizuspielen. In einem bestimmten Menü könnt ihr dann euer Gear weiter aufmotzen und beispielsweise die Stats einer Waffe mit bestimmten Upgrades verbessern.

Wer dieses Gameplay schon von Modern Warfare und der Warzone kennt, der wird sich hier gleich wieder wohlfühlen.

Die Schießereien spielen sich sehr flott.

Was kostet es? CoD Mobile ist ein Free2Play-Game, das ihr komplett kostenlos spielen könnt. Für echtes Geld gibt es kosmetische Items wie Skins für Waffen und Charaktere. Einige besondere Waffenskins haben aber schon vorinstallierte Upgrades.

Es gibt auch einen Battle Pass, den ihr mit Spielfortschritten nach und nach freispielt. Gegen Echtgeld gibt es davon eine Premium-Version, die mehr Belohnungen pro Stufe ausspuckt. Außerdem könnt ihr Lootboxen mit Skins kaufen.

Wer sollte es spielen? Zufriedene Spieler loben bei CoD Mobile vor allem das launige Spielgefühl im CoD-Stil und den gelungenen Mix aus schnellen PvP-Matches und längeren Battle-Royale-Gefechten. Außerdem ist die Grafik gut und gerade der Spieleinstieg ist aufgrund von Bots in euren ersten Runden sehr motivierend.

Wer also einen grundsoliden Shooter für zwischendurch sucht und den Stil von Call of Duty mag, der kann hier ruhig zuschlagen.