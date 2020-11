Dr Disrespect trollt Mobile-Gamer, diese fordern ihn nun heraus

Dr Disrespect hingegen hat noch auf keine dieser Anfragen reagiert. In einem aktuelleren Tweet wettert er hingegen weiterhin gegen Mobile-Gamer und fragt, wie man überhaupt mit einem Smartphone via OBS Streamen könne.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ist los: Auf Twitter geht Dr Disrespect Mobile-Gamer an und prahlt mit seinem Multi-PC-Setup für 200.000 US-Dollar. Er habe 3 topaktuelle Monitore mit 1 ms Reaktionszeit, eine mechanische Tastatur mit optischen Tastenschlägen sowie eine Maus, die so gut wie nichts wiegt. Und da wollen Mobile-Gamer wirklich behaupten, dass Mobile-Gaming eine ernsthafte Sache sei?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 1 = 8

Insert

You are going to send email to