Der bekannte Streamer Guy „Dr Disrespect“ Beahm haute 2019 noch raus, dass Mobile-Gamer gar keine richtigen Gamer seien. Nun spielte er mit einem Profi-Handy-Gamer zusammen und nahm die Aussage gegen Spielen auf dem Smartphone etwas zurück. Entschuldigen wollte er sich aber nicht. Dahinter steckt ein interessanter Konflikt zwischen „unseren“ Mobile-Games und denen aus Asien.

Um dieses Statement geht es: Im Juni 2019 verkündete der Streamer über Twitter „Mobile-Gamers sind keine richtigen Gamer.“

Der Streamer stieß mit dem Tweet in ein Hornissennest. Denn das ist ein Konflikt, der unter der Oberfläche des Gamings gärt. Der Tweet bekam über 96.000 „Gefält mir“-Angaben und knapp 17.000 Kommentare und Retweets.

Unter dem Tweet tauschten Nutzer hitzig ihre Meinungen aus:

Der Doctor hätte völlig Recht. Nur Mädchen spielten auf dem Handy und zwar Candy Crush – außerdem seien Mobile-Games von Pay2Win verseucht

Andere widersprachen ihm scharf: Man sei Gamer auf jeder Plattform. Die Meinung von Dr Disrespect sei irrelevant und arrogant

Dr Disrespect und die Herrschaft des PCs

In diesem Zusammenhang kam das Statement: 2019 war eine paradiesische Zeit, in der noch Gaming-Messen stattfanden, so richtige mit Menschen vor Ort. Die Älteren werden sich erinnern.

Auf der E3 2019 zeigte Bethesda während seiner Konferenz das Mobile-Spiele „Elder Scrolls Blades.“ Darüber echauffierte sich der Streamer: Wie man in so einem luxuriösen Umfeld dann so ein Spiel bewerben kann.

The Elder Scrolls Blades ist gedacht als „Wie Skyrim – auf dem Handy.“

Dr Disrespect verkündete: Mobile-Gamer seien keine Gamer. Wenn er spiele, dann er gehe in ein „Kommandozentrum“ mit 3 Super-Monitoren. Er hätte zwei 4000-Dollar-Computer mit den allerneusten Grafikkarten, super tolles Equipment und alles.

Mobile-Gamer stellte er als schräge Kreaturen da, die sicht mit verkrampften Händen an ein winziges Gerät klammern, mit ihren Fingern das Display bedecken und rumheulen: „Du kannst uns nicht ausschließen, Doc. Wir sind auch echte Gamer! Ich hab einen Werbevertrag.“

Dr Disrespect ging es in dem Statement also explizit um Profi-Spieler oder Streamer, die auf Mobile unterwegs sind: Mit denen konnte er im Juni nichts anfangen.

Dr Disrespect spielt mit indischem YouTube-Star und Handy-Gamer zusammen

So sieht er das jetzt: Am Samstag war Dr Disrespect auf YouTube mit Tanmay „Sc0ut“ Singh unterwegs, das ist ein großer YouTuber in Indien. Sc0ut ist professioneller Spieler von PUBG Mobile. Also genau die Sorte Spieler, über die Dr Disrespect ein Jahr zuvor lästerte.

Offenbar wollte Dr Disrespect mit der Kooperation den wachsenden indischen Gaming-Markt für sich erschließen. In Indien ist man total verrückt nach Mobile-Gaming: PUBG soll sogar für einiges Todesfälle verantwortlich sein.

Nun klang der Herr „Mein PC ist so toll“ deutlich versöhnlicher. Jetzt kam raus, dass auch Dr Disrespect mal auf dem Handy spielt. Es stört ihn aber, dass er die Daumen aufs Display legen muss und das viel Platz einnimmt.

Im Laufe es Streams nahm der Statement sein Statement etwas zurück:

„Ich weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast. Aber ich wollte schon mal der Kontroverse zuvorkommen, dass ich gesagt habe, Mobile-Gamer seien keine echten Gamer. Das war in der Hitze des Moments. Ich will das nur klarstellen.“ Dr Disrespect

Der indische Streamer ging nicht näher auf die Aussage ein und sagte nur, das sei völlig okay. Auf Nachfrage eines Fans wollte sich Dr Disrespect für das Statement aber auch nicht entschuldigen. So etwas tue er nicht.

Allzu viele Gesprächsthemen hatten Dr Disrespect und Scout nicht. Da erkundigte sich der Doctor interessiert danach, ob es auch Mobile-Headsets gäbe und ob man da mit dem Controller spielen dürfen. Beide Fragen wurden mit einem „Nein“ beantwortet. Schließlich sprachen sie über Fußball. Scout war früher Profi-Fußballer – Dr Disrespect hat „diese europäische Sache“, Fußball, über seine Liebe zu FIFA entdeckt.

Der indische YouTuber Scout gilt ebenfalls kontrovers.

Asien vs. der Westen – Unterschiedliche Gaming-Kulturen

Das steckt dahinter: Dr Disrespect trat 2019 in der klassischen Position der „PC Masterrace“ auf. So nennt man es, wenn PC-Spieler sich allen anderen überlegen fühlen: Gaming geht nur mit gutem Equipment, toller Auflösung und in professionellem Umfeld.

Einige seiner Fans nennen Dr Disrespect in solchen Szenen aber schon „Boomer“, also scherzhaft einen „alten Mann“, weil es so wirkt, als sei er nicht offen für neue Erfahrungen.

Die Sicht von Dr Disrespect auf Mobile Gaming ist die klassische „westliche Sicht eines Core Games“, von jemandem, der viel spielt und mit Gaming aufgewachsen ist.

Doch Mobile-Gaming spielt in Asien eine völlig andere Rolle als im Westen:

Im Westen ist Mobile-Gaming auf einer anderen Schiene als klassisches Core-Gaming. Hiesige Mobile-Games sind häufig Spiele aus einer Tradition von Games, wie man sie früher im PC-Browser oder auf Facebook spielte. Es sind klassische Spiele für Zwischendurch. Im Westen haben Mobile-Games oft den Ruf als „flache Casual-Games“ mit dem Drang zum Pay2Win

Der indische Gaming-Markt ist völlig anders als der Westen: Dort gab es über Jahrzehnte eigentlich kein Gaming, weil sich weder PCs noch Konsolen etabliert hatten. In Indien haben Mobile-Spiele den Markt erst erschlossen. Es gab dort vorher kein Gaming wie bei uns.

PUBG mobile ist in Indien unheimlich erfolgreich.

Das ist ein Trend, den man in allen wichtigen Gaming-Märkten Asiens sieht. Die erfolgreichsten Mobile-Spiele sind dort Core-Games:

das chinesische „Honor of Kings“ – die LoL-Variante ist so erfolgreich, dass Tencent jetzt sogar Riot Games davon überzeugt hat, ein LoL Mobile zu entwickeln

das koreanische Lineage M – das hat NCSoft quasi über Nacht saniert

PUBG Mobile in Indien

oder das japanische Fate/Grand Order – auch wenn das heftige „Pay2Win“-Elemente enthalten soll

All diese Spiele zählen zu den erfolgreichsten und lukrativsten Mobile-Games der Welt.

Die westlichen Firmen haben diesen Trend erkannt. Activision Blizzard marschiert vorneweg mit Call of Duty Mobile und Diablo Immortal.

Im Angesicht eines „richtigen Mobile-Gamers“ wie Sc0ut muss dann wohl auch Dr Disrespect einsehen, dass sein Statement „Mobile Gamer sind keine echten Gamer“ in der Form nicht zu halten ist.

In Indien passieren seltsame Sachen mit PUBG Mobile.

Der Hype um PUBG Mobile in Indien ist gewaltig und irritiert die dortigen Behörden und Medien. In den letzten Jahren erschienen einige Medienberichte, die aus westlicher Sicht kurios wirken. Die Berichte schildern Todesfälle in Indien, für die man PUBG Mobile verantwortlich macht.

Die Jugend des Landes soll so besessen von dem Spiel sein, das einige sterben:

