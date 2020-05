Twitch-Streamer Dr Disrespect hat in einem Video seinen neuen Gaming-PC vorgestellt. Hinter den 10.000 $ steckt einiges an Power. MeinMMO hat sich das Setup angesehen und erklärt, welche Hardware in dem PC steckt.

Um wen geht’s hier? Das vorgestellte Setup gehört dem bekannten Twitch-Star Dr Disrespect. Der Streamer mit Sonnenbrille, Schnauzer und Vokuhila-Frisur ist auf Twitch nicht nur für seinen Skill bekannt, sondern auch für seine mitunter dreisten Aktionen wie die Twitch-Drops bei Valorant.

Das hat er stolz vorgestellt: Dr Disrespect hatte sich einen neuen Gaming-PC zugelegt. Auf seinem Twitter-Kanal hatte er nun ein offizielles Video gepostet, wo der PC und die einzelnen Bauteile vorgestellt werden:

So reagiert der Doc: Der Streamer war über seinen neuen PC ziemlich sprachlos. Seine Reaktion auf den PC könnt ihr euch auf Twitch ansehen, wo er sich beim Hersteller „DigitalStorm“ bedankt. Dort sagt er im Stream:

Ich meine die Handwerkskunst. Als ich es [den PC] aus der Box nahm, sagte ich… Wem mache ich was vor? Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Von jeder Art von Technik, die ich aus der Box nehme, werde ich begeistert sein, aber Mann, ich war wirklich, wirklich begeistert von diesem hier. Die Handwerkskunst ist irgendwie verrückt. Dr. Disrespect, Twitch.com

Und das Setup hat es in sich, denn im PC stecken Teile im Wert von rund 10.000 Dollar. Das nötige Kleingeld dürfte kein Problem sein, denn der Doc hat Anfang März einen Millionen-Deal mit Twitch unterzeichnet.

MeinMMO hat sich das Setup angesehen und erklärt euch…

was der Twitch-Streamer in seinem PC verbaut hat

und welche Leistung in der Hardware steckt.

Und bevor jemand sagt, das sei viel Geld: Es gibt sogar Streamer, die 30.000 Dollar in ihren PC investieren. Und da wirken dann 10.000 Dollar schon fast wie Peanuts:

10.000 Dollar – Die wichtigsten Teile des Gaming-Setups

Dr Disrespect hat das Aventum X – Gehäuse. Dabei handelt es sich um ein speziell angefertigtes Gehäuse von DigitalStorm.

Dieser Prozessor steckt im PC: Im PC von Dr. Disrespect steckt ein AMD Ryzen Threadripper 3990x. Dieser Prozessor ist ein echtes Monster, wenn es um Leistung geht. Der Prozessor hat 64 Kerne mit Turbo Boost und einer Taktrate mit bis zu 4.3GHz. Der Threadripper ist einer der stärksten Multi-Prozessoren mit extrem hoher Leistung – dementsprechend hoch ist aber auch der Preis: Der kostet aktuell fast 4000 Euro.

Solche Mehrkernprozessoren sind bestens für Multitasking geeignet – perfekt für jemanden, der streamt, zockt und viele andere Dinge gleichzeitig macht.

Wie stark ist die CPU im Vergleich? Der Ryzen 5 3600 ist der aktuell beste Mittelklasse-Prozessor, der für viele User eine gute Upgrade-Option darstellt.

Im CPU Passmark-Benchmark (via cpubenchmark.net) schafft der Threadripper einen Score von 81404, während der Ryzen 5 3600 nur einen Score von 17788 schafft. Der Threadripper von Dr Disrespect bietet also rund 4 – 5 mal so viel Leistung wie eine Mittelklasse-CPU. Der größte Unterschied liegt hier vor allem in der Anzahl der Kerne

Der Ryzen 5 ist eine 6-Kerner-CPU mit 12 möglichen Threads (via virtueller Kernverdopplung).

Der Threadripper 3990x hat 64 Kernen mit 128 möglichen Threads. Der Unterschied ist also gewaltig.

Im Multi-Threading spielt der Threadripper dann auch seine große Stärke aus, für die meisten Gamer wäre aber auch eine 6- oder 8-Kern-CPU völlig ausreichend.

Welches Mainboard wird verwendet? Als Mainboard ist das ASUS Rog Zenith II Extreme Alpha verbaut. Hierbei handelt es sich um ein Highend-Modell von ASUS aus der ROG-Serie, die extra für Gamer gemacht ist.

Acht DDR4 Udimm-Speicherbänke für Arbeitsspeicher sind vorhanden, daneben gibt es neben 4 PCI 4.0 x16-Anschlüssen auch eine Fülle von USB-Anschlüssen (USB-A und C). Sogar WLAN bietet das Mainboard. Es bietet vor allem genug Leistung, um einen Prozessor wie den Threadripper problemlos übertakten zu können. Der Preis hat es aber ebenfalls in sich: Zwischen 1100 und 1200 Euro müssen hingelegt werden.

Geforce RTX 2080 Ti: Gleich zwei dieser Karten hat Dr Disrespect in seinem PC verbaut.

Diese Grafikkarte arbeitet im PC: Der Streamer setzt bei der Grafikkarte auf gleich zwei Karten der Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Die Karte bietet eine enorm hohe Leistung. Toms Guide nennt die Karte nicht umsonst den „König in 4K“.

Im Zusammenspiel mit dem richtigen Bildschirm sind hier sehr hohe Bildwiederholungsraten jenseits der 140 Hz möglich. Für Streamer, die vorzugsweise schnelle Shooter zocken, ist das immens wichtig. Denn die hohen Bildwiederholungsraten lassen das Bild für das menschliche Auge flüssiger erscheinen, dadurch kann man beispielsweise besser zielen.

Für die Leistung ist aber auch der Preis entsprechend hoch: Der liegt derzeit zwischen 1200 und 1500 Euro.

Wie stark ist die Grafikkarte im Vergleich? Im WQHD-Mitteklasse-Bereich bietet sich der Vergleich mit der Nvidia RTX 2060S (Super) und der AMD RX 5700 XT an, die beispielsweise unsere Kollegen von der Gamestar als beste WQHD-Grafikkarten 2020 auflisten (via GameStar.de). Beide Karten bieten genug Leistung für mehr als Full-HD und sind zukunftssicher

Die Geforce RTX 2080 Ti bietet im direkten Vergleich rund 30 bis 35 % mehr Leistung als die RTX 2060S. Dafür kostet die RTX 2060 Super mit rund 450 Euro auch etwa ein Drittel.

Vergleicht man die Geforce RTX 2080 Ti mit der RX 5700 XT bietet die RTX 2080 Ti auch hier rund 35% mehr Leistung. Auch die RX 5700 XT kostet mit rund 450 Euro nur etwa ein Drittel.

DrDisrespect protzt nicht nur mit seinem PC

Welche Festplatte verwendet der PC? Im Gaming-PC sind zwei NVME-SSDs von Samsung verbaut. Konkret handelt es sich hier um die Samsung 970 Evo 2TB NVME. Diese liefert Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3,5Gb/s bzw. 3,3 Gb/s und soll sich laut Hersteller sogar für 4K- Video und 3D-Grafikbearbeitung eignen. Insgesamt zwei dieser NVME-SSDs hat er in seinem Rechner verbaut, jede einzelne SSD kostet rund 470 Euro.

Und SSDs werden heute immer wichtiger. Schon Epics CEO Sweeney hatte die schnelle SSD der PS5 gelobt und auch für die meisten User gibt es eigentlich keinen Grund, warum man sich keine SSD kaufen sollte:

Diesen Arbeitsspeicher benutzt Dr Disrespect: Der Twitch-Streamer verwendet Arbeitsspeicher von G.Skill. Dabei handelt es sich um die Ripjaws V – Serie. 8 Riegel mit jeweils 32 liefern insgesamt 256 GB Arbeitsspeicher

Hinter dem Ripjaws V verbirgt sich ein sehr hochleistungsfähiges DDR4-Kit, welches sich vor allem an anspruchsvolle Übertakter und Enthusiasten richtet. Der Arbeitsspeicher bietet eine hohe Leistung für Overclocking, G.Skill lässt sich seinen RAM aber dementsprechend auch bezahlen: Der einzelne 32-GB-Riegel kostet zwischen 220 und 240 Euro.

Was kostet Dr Disrespects Gaming-PC?

Im Folgenden listen wir euch noch einmal alle Teile einzeln auf und zeigen, was der PC in Euro kosten würde.

Bauteil Preis (in Euro) AMD Threadripper 3990X 4000 Asus ROG ZENITH II EXTREME ALPHA EATX sTRX4 1130 2x NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB 1340 (2690) 8x 32 GB G.Skill Ripjaws V 222,90 (1783,20) 2x Samsung 970 Evo 2TB NVME 429,00 (856) 14x Corsair ML140 PRO RGB 34,99 (489) Gesamtpreis: 10.948,20

Der Preis des PCs von Dr Disrespect ist mit rund 10000 Euro sehr hoch, aber dahinter steckt auch absolutes Highend. Prozessor und Mainboard sind mit das beste auf dem Markt und auch die Grafikkarte ist sehr schnell. Der Preis mag sehr hoch erscheinen, mit Blick auf die verbaute Technik aber durchaus gerechtfertigt.

Wo kann man diese Teile kaufen? Wenn ihr euren PC auch so aufrüsten wollt wie der Streamer, dann listen wir euch die Teile dafür auf.

Kann man auch ohne teure Hardware gut zocken? Wer nicht so viel Geld für ein Gaming-Setup hat, der kann dank Streaming-Diensten wie Stadia dennoch aktuelle Spiele auf Full-HD zocken. Bei Stadia erhaltet ihr quasi von zu Hause Zugriff auf ein High-End-Gerät und das Beste daran: Stadia verschenkt gerade 2 Monate Stadia Pro an alle Interessenten.