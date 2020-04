Valorant: Dr Disrespect gibt offizielles Statement zur „Twitch Drops“-Lüge

In Valorant hatte der berüchtigte Streamer DrDisrespect Zuschauer mit falschen Versprechen von Twitch Drops hinters Licht geführt. Dazu hat er jetzt ein Statement veröffentlicht. Von Einsicht ist da keine Rede.

Was hat DrDisrespect getan? Der Twitch-Streamer und Entertainer DrDisrespect hat jüngst in seinem Stream angegeben, dass es dort Twitch Drops für den populären neuen Team-Shooter Valorant gäbe. Doch dem war nicht so. Der Doc gehörte nicht zu den Streamern, die von Entwickler Riot Games mit der Vergabe von Twitch Drops für den Beta Zugang von Valorant ausgestattet wurden.

Denn bei der Beta des Spiels könnt ihr nur dann teilnehmen, wenn ihr einen Zugang via Twitch Drop bekommt, was wiederum bisher nur passierte, wenn ihr einem der offiziell begünstigten Streamer auf Twitch zugeschaut habt.

Fragile, concerned little tattle teller. https://t.co/I5FFO7TPdy — Dr Disrespect (@drdisrespect) April 9, 2020

Der Doc hatte also gelogen und seine Zuschauer mit falschen Tatsachen getäuscht. Das gab einigen Ärger. So meldete sich der LoL-Interviewer Travis Gafford via Twitter und nannte das Vorgehen des Doc „betrügerisch“. Denn der Doc habe durchaus zusätzliche Zuschauer bekommen und zusätzlich noch alle Leute aus dem Chat gebannt, die auf das Fehlen der Drops hingewiesen hatten.

So reagiert DrDisrespect auf die Vorwürfe

Was ist als Nächstes passiert? Den Doc ließ das alles kalt. Auf die Anschuldigungen von Travis Gafford reagierte er, indem er ihn eine „kleine Petze“ nannte. Und um noch einen drauf zu setzen, hat er jetzt noch ein Video veröffentlicht, in dem er sich offiziell zu der Sache meldet.

An alle, die von seiner Aktion angefressen sind gab er die folgenden Worte heraus:

Ich würde gerne ein offizielles Statement herausgeben. [lange Pause] Es geht mir am Arsch vorbei! Schau her, du stehst hier vor dem besten, den es in diesem Geschäft geht, Baby! Glaubst du echt, das juckt mich?

Als weitere Provokation nannte er seinen Stream danach noch „Drops!Drops!Drops!“ und pries ihn an mit den Worten: „Drops über Drops! Und Drops! Kommt nur rein!“

Warum macht der Doc das? Wer DrDisrespect bereits länger schaut, der weiß, dass sein Verhalten Teil seiner Show ist. Der Doktor ist eine Kunstfigur mit Sonnenbrille, Schnauzer und Vokuhila-Frisur, die von dem früheren Game Designer Guy Beahm verkörpert wird.

Der Doc ist eine Parodie auf diverse Schurken und Bösewichter, der vor allem die folgenden Eigenschaften und Emotionen verkörpert:

Machoverhalten

Arroganz

Wutausbrüche

Spott und Hohn

Daher ist das Statement auch ironisch zu sehen, also eine weitere arschige Aktion des respektlosen und arroganten DrDisrespect, dem die Kritik seiner „Feinde“ am Arsch vorbeigeht und über deren Empörung er sich lustig macht.

Der Doc kann aber auch anders. In einem Stream wurde er plötzlich ernst und gewährte Einblicke in eine düstere Lebenskrise, die er nach seinem Weggang von Call of Duty wohl hatte.

Darum hat der Doc jetzt plötzlich doch recht: Ironischerweise hat der Doc ab sofort sogar recht, wenn er mit Twitch Drops in seinem Stream prahlt. Denn Riot Games änderte die Regeln für die Vergabe der Twitch Drops mit den Beta-Keys.

Ab sofort können nämlich alle Streamer von Valorant die begehrten Twitch Drops ausschütten.