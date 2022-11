LoL: Riot bannt eigenen, wichtigen Mitarbeiter, weil er 20-Mal in Folge den schlechtesten Champion ausprobiert

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was hat es mit dem Report-System von LoL auf sich? Einige Spieler provozieren das automatische Bann-System von League of Legends. Der Streamer „LionL9“ wurde ganze 708-mal gebannt . Doch zum Glück für alle Spieler hat sich Riot Games dies auf die Liste geschrieben und arbeiten ständig daran, das System zu verbessern.

Phlox hat somit seinen Account auf Platin 2 wieder bekommen und kann weiter an seinem Ryze Gameplay feilen. Mittlerweile hat er seine Fähigkeiten auf dem Champion Ryze jedoch verbessert und hat nur gelegentliche Ausrutscher, in denen er seine Fertigkeiten nicht zur Schau stellen kann.

Ein Magier ist gerade der mit Abstand schlechteste Champion in LoL – Warum ist Ryze so mies?

