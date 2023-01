LoL nerft Champ extra hart, damit er endlich verschwindet: „Ich will, dass Pros aufhören, sie zu spielen“

Bei League of Legends wird die magische Katze Yuumi mit dem Patch 13.1b stark generft. Der zuständige LoL-Entwickler erklärt: Die Nerfs sollten „fucking huge“ aussehen, um jedem Profi klarzumachen: Spielt Yuumi nicht mehr. Gleichzeitig sollen die Nerfs auf dem Papier schlimmer aussehen, als sie eigentlich sind.

Wer spricht da? David „Phreak“ Turley“ (35) startete 2009 seine Karriere als Caster für League of Legends. Seit 2022 ist er als „Riot Phreak“ ein Mitglied des Design-Teams.

Vor seiner Karriere für Riot war ein professioneller „Warcraft 3“-Spieler.

Über welchen Nerf spricht er? Mit dem Update 13.1B wird der Champ Yuumi hart generft. Es sind insgesamt 8 Nerfs, die ihre Grundwerte, ihre passive Fähigkeit und die Skills W und E betreffen:

Die Nerfs wurden als einer „heftigsten Nerfs in der Geschichte von LoL“ betrachtet.

Ein Nutzer auf reddit sagte, man nehme damit Yuumi aus dem Spiel, ohne sie aus dem Spiel zu nehmen. Eine Anspielung auf den Wunsch mehrerer Profi-Spieler, Riot möge Yuumi doch bitte „einfach löschen.“

In der 2022er-Saison galt der Supporter Yuumi als ein verhasster, aber überaus effektiver Pick: Wer ihn in der Botlane spielte, konnte damit Meisterschaften gewinnen. Dabei war der Held eigentlich mal als “Noob-freundlicher Einstiegsheld” gedacht.

Nerfs sollten “fucking huge” aussehen, um Profis abzuschrecken

Was steckt hinter den Nerfs? Phreak erklärt in einem Video:

Das Ziel des Nerfs war es, Yuumi ganz aus dem Spiel der Profis rauszunehmen – das sollte sich dadurch verbessern

Der Nerf sollte abschreckend auszusehen und spezifisch Profis daran hindern, Yuumi je wieder anzufassen.

Für “normale Spieler” sollte der Nerf aber gar nicht so schlimm sein.

Phreak sagt: „Der Nerf ist nicht so schlimm, wie er auf dem Papier aussieht.“ Er sollte nur „verdammt rissig aussehen“, sodass die Profis aufhören, Yuumi zu spielen und die normalen Spieler in der Solo-Queue aufhören, Yuumi zu bannen: Eigentlich sei der Nerf aber gar nicht so schlimm.

Die Grundwerte von Yuumi seien so stark gewesen, dass sie sogar gegen die besten ADCs wie Caitlyn bestehen konnte. Die Profis hätten die Grundwerte ausgenutzt, um ihre Lanes zu gewinnen. Normale Support-Spielen hätten von den Grundwerten nicht derart stark profitiert.

Für ihn sei Yuumi aber als ein „Noob-freundlicher“ Champion gedacht, der insgesamt schwächer ist.

Mit dem Nerf glaubt er, die gesetzten Ziele jetzt zu erreichen:

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass Yuumi jetzt aus dem Spiel der Profis verschwindet. Es sind zu starke Nerfs in der Laning-Phase, als dass sie im Pro-Play noch spielbär wäre. Ich hoffe echt, Profis sagen jetzt: „Na ja, gut, wir spielen sie nicht mehr, sie ist weg“ und dass die Profi-Spiele jetzt besser werden.“

Bleibt das jetzt so? Für eine Weile wird das wohl so bleiben. Man nimmt bei Riot in Kauf, dass der Champion jetzt auch im normalen Spielen eine schwere Zeit haben wird.

Langfristig ist ein großes Rework für die Katze angekündigt. Einen Zeitplan, wann wir die neue Yuumi sehen, gibt es aber noch nicht.

Die Katze Yuumi hat durch ihre besondere Mechanik, mit einem Spieler zu verschmelzen und so unangreifbar zu werden, eine Sonder-Rolle in League of Legends, die schon immer extrem kontrovers diskutiert wurde:

