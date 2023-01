LoL: 2 Bosse setzen sich 8 Minuten traurig vor die Kamera, räumen viele Fehler ein, kündigen neuen irren Modus an

Das MOBA League of Legends ist in letzter Zeit scharf in die Kritik geraten: Das Spiel sei langweilig geworden, Events seien formelhaft, das neue Cinematic eine Katastrophe. 2 der Chefs von LoL räumen ein: Die Kritik komme zurecht. In einem Twitter-Video über 8 Minuten erklären sie die Probleme, kündigen einen neuen Spiel-Modus und eine rosarote Zukunft für LoL an.

Wer spricht da? Die Bosse vor Ort sind Executive Producer, Jeremey “Brightmoon” Lee, und Head of League Studio, Andrei “Meddler” van Roon.

In einem knapp 8-minütigen Video auf Twitter sitzen die beiden recht zerknirscht vor der Kamera und schütten sich eimerweise Asche übers Haupt.

Bei van Roon zeigt sich ein Problem der Krise: 2022 gab es viele Änderungen im Team, offenbar zu viele. Während der Corona-Pandemie haben zahlreiche Mitarbeiter gekündigt, auch im Führungsbereich. Van Roon rückte erst im August 2022 nach.

Dieses Video war für viele Fans ein Tiefpunkt bei LoL:

2022 war ein “Wiederaufbau”-Jahr, das merkt man LoL 2023 an

Was für Probleme räumen sie ein? Die beiden Bosse geben zu, dass es um League of Legends zurzeit nicht gut bestellt ist. Nicht nur das katastrophale Cinematic zum Season-Start sei ein Problem, die Events seien mit den Jahren auch formelhaft und lahm geworden.

Das liege daran, dass 2022 das Team in keinem guten Zustand war, man musste „neu aufbauen“, viele Stellen neu besetzen:

Die gute Nachricht: 2023 stehe das Team viel besser da.

Die schlechte Nachricht: Das aktuelle LoL spiegele noch den Zustand von 2022 wider

Die Kritik an den Events von LoL ist, dass Riot damit nur noch Geld verdienen möchten und sie kaum noch Abwechslung bieten

Für neue Spiele wurde Personal von LoL abgezogen

Woher kommen diese Probleme? Eine Kritik an Riot ist, dass sie in den letzten Jahren so viele neue Spiele rausgebracht haben, dass LoL nicht mehr derart im Fokus steht wie in all den Jahren zuvor:

der Shooter Valorant

das Mobile-LoL, Wild Rift

das geplante LoL-MMOPRG

oder LoL-Auskopplungen wie Teamfight Tactics oder Rift Rivals

All diese Projekte würden Ressourcen von LoL abziehen.

Die beiden Bosse betonen zwar, wie wichtig League of Legends für Riot war, ist und immer sein wird, geben der Kritik aber indirekt recht:

Über Jahre gab es bei LoL ein Team, das speziell dafür zuständig war, neue Game-Modi zu entwickeln

Doch dieses Team habe man abkommandiert, um das Strategie-Spin-Off „Teamfight Tactics“ zu entwickeln – das sei zwar toll für Teamfight Tactics gewesen, aber für LoL nicht so gut, wie man einräumt

jetzt habe man aber ein voll besetztes Game-Mode-Team, das bereit sei, zu liefern

Neuer Game-Modus soll 2er-Teams gegeneinander stellen

Was ist der neue Game-Modus? Als Lösung für das Problem, dass die Entwicklung von LoL zuletzt als etwas lahm und formelhaft angesehen wurde, haben die Bosse „neue Game-Modes“ ausgemacht:

Ein neuer ungewöhnlicher Modus soll im Sommer 2023 erscheinen – den ersten Prototyp habe man vor wenigen Tagen gespielt.

Im Modus kämpfen 4 Teams aus je 2 Spielern in einer Reihe von „Deathmatches“ gegeneinander

Zwischen den Runden sollen Spieler dann aufleveln und Items kaufen können

Der Modus sei noch „etwas roh“, habe aber viel Potenzial. Im März soll es mehr Infos geben

LoL gibt 4 Versprechen für die Zukunft ab

Wird’s LoL denn wieder besser gehen? Zum Ende des Videos geraten die Bosse geradezu ins Schwärmen, wenn’s um die Zukunft des Spiels geht. Man habe jetzt extrem viel Geld bewilligt bekommen, wolle, dass LoL über Jahre aufblüht, will viel Geld in die Infrastruktur und langfristige Projekte investieren.

4 Versprechen für die Zukunft gibt’s:

Für 2024 kündigt man wieder ein Cinematic wir früher an

Will bessere Events und Modi ins Spiel bringen, schon jetzt im Sommer soll es anfangen

Man will weiter in die Technik investieren

Außerdem will man künftig besser kommunizieren und transparenter sein.

Offenbar war diese “ehrliche und persönliche” Kommunikation jetzt notwendig geworden, weil eine erste Entschuldigung von Riot Games völlig schieflief:

