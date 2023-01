Cinematic zur neuen LoL-Season kommt schlecht an – Riot reagiert direkt, erzürnt Fans mit Antwort noch mehr

Riot hat ein neues Cinematic für League of Legends veröffentlicht. „The Brink of Infinity“ soll die erste Season für 2023 einläuten. In den etwa 2 Minuten des Videos passiert allerdings nicht viel – eine Enttäuschung für Fans, die mehr gewohnt sind. Riot reagiert schon nach weniger als 24 Stunden und entschuldigt sich. Die Stimmung ist aber ziemlich mies, sogar bei den Entwicklern.

Was ist das für ein Video?

The Brink fo Infinity erschien am 10. Januar auf dem YouTube-Kanal von League of Legends.

Das Cinematic dauert 2:06 Minuten und zeigt eine Kamerafahrt durch die Kluft der Beschwörer, hinterlegt mit einer erzählenden Stimme.

Mit dem Video will Riot die neue Season 13 einleiten, die am 11. Januar startet. Ihr findet auf MeinMMO alle Infos zu Season 13 in League of Legends.

Was ist das Problem mit dem Cinematic? Riot wird normalerweise schon seit Jahren für die atemberaubenden Cinematics und Videos gefeiert. Angefangen hat das etwa 2018, als LoL aus 4 Heldinnen eine K-Pop-Band gemacht hat.

Seitdem floss immer mehr Mühe in die aufwendigen Cinematics. Riot gilt für viele Fans als das neue Blizzard, was die Qualität der Videos und teilweise auch der Spiele angeht. Bei „The Brink of Infinity“ fehlt aber die Liebe zum Detail.

Die letzten Cinematics zeigten Helden in Aktion mit Kampf-Choreagrafien, Details und Interaktionen. Im neusten Video fehlt das alles. Außer ein paar Waffen von Helden und einigen eingeschnittenen Sounds aus den LoL Worlds gibt es nicht viel zu sehen. Das Video ist nur eine Kamerafahrt durch die Map, auf der gespielt wird.

„Kann ich gar nicht anfangen, zu erklären, wie enttäuschend es dieses Jahr ist“

So reagieren die Fans: Das Video hat innerhalb von 24 Stunden gerade einmal etwas über 25.000 Likes auf YouTube angesammelt. Dislikes lassen sich nicht mehr offiziell sehen, aber laut einer Browser-Erweiterung sollen schon über 150.000 Fans den Daumen nach unten gedrückt haben.

In den Kommentaren kommen Memes auf, die das Video mit dem Film Morbius von 2022 gleichsetzen, der allgemein hin eher schlecht ankam. Die Fans dichten sich Szenen dazu und loben etwas, das gar nicht vorgekommen ist, offenbar parodistisch.

Besonders der Vergleich mit dem letzten Cinematic von 2022 wird gezogen. „The Call“ hatte stolze 138 Millionen Aufrufe in kürzester Zeit und gilt als absolutes Meisterwerk für die Community:

Die Kluft zwischen The Call und Brink of Infinity enttäuscht die Fans hier. Es heißt etwa: „Der Fakt, dass die Firma selbst das Video sah und dachte: ‘Jau, das ist es’ nach dem 2022er-Cinematic, ist Wahnsinn.“ Mit über 24.000 Upvotes ist der beliebteste Kommentar auf YouTube:

Nach dem Cinematic von 2022 kann ich gar nicht anfangen, zu erklären, wie ENTTÄUSCHEND das von diesem Jahr ist.

So reagieren die Entwickler: Einige der Mitarbeiter von Riot melden sich auf Twitter selbst zu Wort. Oder eben genau nicht. Denn viele scheinen sich eher zurückzuziehen oder erklären, warum es ihnen gerade keinen Spaß macht, als Spieleentwickler zu arbeiten.

Joe White etwa, einer der Entwickler, schreibt auf Twitter: „Niemand bereitet dich auf die mentale Belastbarkeit vor, die du brauchst, um an Videospielen zu arbeiten. Dinge, die nicht in deiner Macht liegen, belasten dich enorm und sorgen dafür, dass du dich scheiße fühlst.“

Der VFX-Künstler Sirhaian, der für die grafische Übrarbeitung vieler Elemente in LoL verantworttlich ist, reagiert sogar nur mit einem Bild mit dem Untertitel: „Ich bin dieses Lebens so müde“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

„Wir glaubten, wir könnten das breite Universum verkörpern“

Riot hat derweil ein eigenes Statement veröffentlicht, nur wenige Stunden nach Release des Cinematics (via Twitter). Wir haben die Tweets hier für euch übersetzt:

Eine Nachricht von Riot über die Season 2023: Wir brachten ein Cinematic als Teil des Season-Starts jedes Jahr seit 2018 und seid euch sicher: Jeder bei League weiß, wie sehr ihr sie liebt. Wir auch! Dieses Jahr gab es ein paar beispiellose Umstände, wegen denen wir einen alternativen Weg gehen mussten für das Video zur Season 2023. Dennoch glaubten wir, wir könnten das breite Universum und den kompetitiven Gedanken von League verkörpern, während wir den Start der neuen Season feiern. Aber wir haben euer Feedback gehört und wir wollen zur Kenntnis nehmen, dass Brink of Infinity das Ziel eines actiongeladenen, Champion-geführten Trailers, den ihr erwartet habt, verfehlte und zu weiteren Spekulationen über unser Investment in League führte. Ehrlicherweise hätten wir kommunikativer sein sollen, was einigen dieser Gefühle und Spekulationen geholfen hätte. Wir glauben, dass League eine strahlende Zukunft hat und in diese investieren wir, aber wir können einen besseren Job machen, diese Pläne mit euch zu teilen. Wir sind determiniert, euch in den nächsten Tagen mehr Details darüber zu geben, wie dieses Investment aussieht. Wir schätzen eure Passion und euer Feedback, der Erfolg von League wäre ohne euer Engagement nicht möglich. Danke.

Diese Statement löst allerdings in der Community eher noch mehr Frust aus. Nutzer auf reddit sind sich etwa sicher, dass eine so schnelle Reaktion nur bedeuten kann, dass dort wirklich etwas im Argen liege.

Es kommen Vermutungen auf, dass die Entwickler selbst gerne etwas besseres gemacht hätten, die Entscheidung aber nicht bei ihnen läge, sondern weiter „oben“. Die Nutzer nehmen die Reaktion der Entwickler als Beweis für ihre Annahmen.

Andere Nutzer bezweifeln, dass hinter der Aussage Riots tatsächlich etwas steckt und vermuten leere Worte. Dabei scheinen die meisten Fans vor allem frustriert zu sein und ihren Gefühlen Ausdruck verleihen zu wollen.

MeinMMO fragte bei Riot nach einem Statement zur Entwicklung des Cinematics und den Reaktionen der Community an. Eine Antwort steht aktuell noch aus.

Wie genau die Zukunft von LoL aussehen soll, wissen wir ebenfalls noch nicht. Zumindest zum nächsten Champion gibt es aber schon erste Infos:

LoL: Der neue Monster-Champion 2023 ist ein dämonischer Killer-Hund – Der erste Darkin seit 2013