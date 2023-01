LoL: Season 13 startet übermorgen – Alles zu Patch 13.1

Season 13 in League of Legends startet am 11.01.2023 mit Patch 13.1. Wir zeigen euch alles, was sich seit dem Ende der letzten Season geändert hat.

Was ändert sich in Season 13? Die neue Season 13 beginnt am 11.01.2023. Wie jedes Jahr bringt die neue Season einige Änderungen mit sich, die schon während der Pre-Season ausgiebig getestet werden konnten.

Wir zeigen euch hier die bekannten Infos zur Startzeit und den Inhalten der neuen Season. Sobald die Patch-Notes für Patch 13.1 offiziell sind, ergänzen wir sie hier.

Änderungen und Start von Season 13 in LoL

Um wie viel Uhr startet die Saison? Season 13 beginnt zwischen 03:00 und 05:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dann könnt ihr loslegen. Die Startzeit bestätigte Gandolphin von Riot Games auf Discord (via Twitter).

Was ändert sich? Der Patch 13.1, mit dem die neue Season gestartet wird, kommt schon am 10.01. (via leagueoflegends.com).

Für die Jungle-Rolle gibt es wieder zahlreiche Änderungen. Jungler bekommen zum Start des Spiels einen KI-Begleiter, Jungle-Monster haben neue Aggro-Zonen und weitere Änderungen wurden vorgenommen, um Neulingen den Einstieg in die Rolle zu vereinfachen.

Der Chemtech-Drache kehrt überarbeitet zurück. Nur wenige Wochen nach seiner Einführung in Season 12 wurde der Chemtech-Drache wieder aus dem Spiel entfernt, weil er zu diversen Problemen führte. Jetzt ist er wieder da und bringt neue Elemente ins Spiel.

Außerdem wurden diverse Items überarbeitet, entfernt oder wieder zurückgebracht.

Für den Season-Beginn sind bereits weitere Balancing-Änderungen angekündigt worden. Die genauen Patch-Notes sind aber noch nicht veröffentlicht. Sobald die offiziellen Änderungen öffentlich sind, werden wir den Artikel entsprechend updaten.

Riot-Mitarbeiter Phlox hat neben einigen Champion-Buffs und -Nerfs auch Änderungen an Items angekündigt. Der Champion Jax wird außerdem “angepasst”, dasselbe gilt für das Tank-Item Jak’Sho, das von vielen in der Community als viel zu stark angesehen wird. Die Details der Änderungen werden wir aber erst in den kommenden Patch-Notes erfahren.

Was passiert mit dem Rang? Wie auch in allen vorherigen Seasons wird zum Start der Rang von allen Spielern zurückgesetzt. Allerdings nicht vollständig, es findet ein sogenannter “Soft-Reset” statt. Das bedeutet, dass ihr nur einen Teil eures aktuellen Rangs verliert. Damit wird verhindert, dass hoch- und niedrigrangige Spieler zum Start der neuen Season miteinander gematcht werden und sich trotzdem alle wieder die Rangliste hocharbeiten müssen.

Für alle, die (wieder) neu in League of Legends einsteigen wollen oder ihren Freunden den Einstieg erleichtern wollen, hat sich Riot mit Microsoft zusammen getan. Wenn ihr euren Account mit dem Xbox Game Pass verknüpft, erhaltet ihr sofort Zugriff auf alle verfügbaren Champions.