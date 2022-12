Schon im Juni 2022 hat Riot Games im Rahmen des Xbox Showcase angekündigt, dass League of Legends und vier weitere Spieler in den Xbox Game Pass kommen. Jetzt hat das ganze ein Release-Datum, das noch in diesem Jahr liegt.

Wann kommt LoL in den Game Pass? Der „Xbox Game Pass”-Release von LoL ist am 12. Dezember 2022 und findet damit noch dieses Jahr statt.

Als der Game-Pass-Release von LoL und vier weiteren Spielen von Riot Games beim Xbox Showcase angekündigt wurde, war noch kein dazugehöriges Datum bekannt.

Game Pass spart euch jede Menge Spielzeit

Welchen Vorteil bringt das? Neueinsteiger haben durch den Xbox Game Pass Release einen krassen Vorteil, für den Spieler bislang Monate oder gar Jahre spielen mussten. So erhält jedes Spiel verschiedene Boni.

In League of Legends werden für „Xbox Game Pass“-Spieler alle Champions direkt zum Start freigeschaltet. Auch neue Champions wie K’Sante, der Tank und Schadens-Rolle vereint, könnt ihr direkt zu Release verwenden.

Das erspart euch hunderte Stunden Grind oder viel Geld, da ihr für alle Champions über 600.000 Blaue Essenz oder über 130.000 Riot-Points (etwa 700 Euro) benötigt. Der genaue Preis ist jedoch schwierig zu ermitteln, da es immer wieder Rabatt-Aktionen, Bundles und Preisanpassungen für ältere Champions gibt.

Nicht nur LoL-Spieler profitieren vom Game Pass

Welche Vorteile gibt es in den anderen Spielen? Nicht nur Spieler von League of Legends profitieren zukünftig von einem Abonnement des Xbox Game Passes. Auch Fans von Valorant, Legends of Runterra, LoL: Wild Rift und Teamfight Tactics dürfen sich über einige Vorteile freuen.

In Valorant bekommt ihr alle Agenten freigeschaltet. Dazu zählen auch neue Charaktere, die in Zukunft veröffentlicht werden.

In League of Legends: Wild Rift bekommt ihr Zugriff auf alle Champions

Im Kartenspiel Legends of Runeterra bekommt ihr die Basis-Decks freigeschaltet

In Teamfight Tactics bekommt ihr Zugriff auf eine Rotation von „Kleinen Legenden“, die Avatare im Spiel

Die Spiele feiern ebenfalls am 12. Dezember 2022 ihren Release im Abodienst von Microsoft.

Gibt es einen Nachteil in den Spielen? Nicht wirklich. Als Neueinsteiger spart ihr euch in den verschiedenen Titeln viel Geld oder hunderte Stunden Spielzeit. Selbst Spieler mit über hundert Stunden können von dem Abo profitieren und einige Stunden Grind sparen.

Der einzige Wermutstropfen ist, dass ihr von den Vorteilen nur solange profitiert, wie ihr das Game-Pass-Abo besitzt.

