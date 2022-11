LoL: Einer der leichtesten Champions könnt bald die beste Heilerin im Spiel werden

Während der Vorsaison von League of Legends werden immer neue Spielweisen der Champions ausprobiert. So hat es der Champion Sona geschafft, zu einem der stärksten Champions für die Support-Rolle zu werden.

Was hat sich verändert? Bei der Änderung geht es um eine Anpassung am Item-Build von Sona. Der Champion ist bislang zwar mit einer positiven Win-Rate ganz gut in der Liste positioniert, Spieler von LoL suchen jedoch immer neue Optionen, ihren Champion noch stärker zu spielen, als andere. Der neue Supporter könnte für Sona eine Konkurrenz darstellen.

So haben sich die Support-Spieler für Sona zwischenzeitlich ganz neue Ideen ausgedacht. Der Champion wurde auf Fähigkeitsstärke gespielt. Das führt dazu, dass ihr Schaden deutlich steigt. Doch das wird ihrer Rolle nicht gerecht und die meisten Spieler, ca. 89 % (via LeagueofGraphs) fangen mit einem traditionelleren Build bei Sona an.

Das Item Stab des Erzengels gibt dem Sona Build eine neue Wendung. Zwar macht sie das, was sie vorher auch gemacht hat, jetzt aber besser. Sie kommt nicht mehr in die Zwickmühle zu wenig Mana zu haben und der Fokus liegt darauf, die Teammitglieder zu unterstützen und somit das Spiel zu lenken.

In diesem Video könnt ihr sehen, wie riesig League of Legends mittlerweile geworden ist:

Wieso fast jeder den Champion spielen kann

Was tut der Stab des Erzengels mit Sona? Durch die Vorstufen des Items bekommt Sona schon zu Beginn des Spiels die Fähigkeit länger auf der Lane zu bleiben. Ihr Manavorrat wird nicht so schnell erschöpft und sie kann ihre Fähigkeiten einsetzen, sobald die Abklingzeit abgelaufen ist.

Ihre Fähigkeiten selbst sind darauf ausgelegt, auf Gegner und Verbündete in der Nähe zu wirken.

Ihre Q-Fähigkeit, macht 2 Gegnern in der Nähe Schaden, dabei werden Champions bevorzugt.

Die W-Fähigkeit heilt sie selbst, einen Verbündeten und gibt allen um sie herum einen Schild.

Ihre E-Fähigkeit beschleunigt das Lauftempo der Verbündeten, die in ihrer Reichweite sind.

Die Grundfähigkeiten sind sehr einfach zu spielen, da sie nur um Sona herum wirken. Die einzige Herausforderung ist ihre ultimative Fähigkeit, bei der die Gegner in einer Linie vor ihr betäubt werden. Diese muss man anvisieren und treffen. Mit ein wenig Übung sollte das aber kein Problem sein.

Der Stab verwandelt sich bei vollem Stapel zum Item „Umarmung des Seraphen“ und führt dazu, dass Sona Leben bei sich wiederherstellt, wenn sie Mana verbraucht. Zusätzlich bringt der Gegenstand die Fähigkeit mit, dass die Abklingzeitverringerung erhöht wird, je mehr Mana Sona hat.

Der Effekt von der Umarmung des Seraphen

Alles in allem harmoniert dieses Item mit den Attributen, die Sona aufbauen will. Abklingzeitverringerung ist ihr wichtig, damit sie ihre Zauber sprechen kann und viel Mana benötigt sie, um viel zu zaubern. Dazu kommt, dass sie durch die starke Selbstheilung auch lange auf der Lane Einfluss ausüben kann.

Weiter Items, die gut mit ihren Fähigkeiten und Spielstil als Supporter harmonieren, sind:

Shurelyas Träumerei

Glühender Rauchschwenker

Stab des fließenden Wassers

Chemtech-Verpester

Befreiungsschlag

Einige dieser Items sind in der individuellen Situation zu beachten. Doch können sie als Richtwert dienen, wenn ihr euch nicht sicher seid.

Warum macht sie das zur stärksten Heilerin? Durch die Heilung ihrer Fähigkeit und die Leben, die sie von der Umarmung des Seraphens bekommt, ist Sona ein Champion, der sehr lange auf der Lane überleben kann. Das ist besonders nervig für die Gegner, da sie so immer eine potenzielle Gefahr darstellt.

Gegen Sona hilft dabei leider nicht so viel. Der einfachste Weg geht über die neuen, starken Jungle-Strategien. Dabei ist es wichtig, die Botlane zu fokussieren und Sona mit möglichst viel Schaden gleichzeitig zu treffen, um langen Kämpfen aus dem Weg zu gehen.

Auf der Botlane ist das jedoch nicht immer so einfach. Sie zeichnet sich nämlich durch Kämpfe aus, wo man die Gegner Schritt für Schritt bezwingen will. Sona zieht den Gegnern hier aber den Strich durch die Rechnung. Die langen Kämpfe ermöglichen die Lebensregeneration und Heilung von ihrem Team.

Was sind die aufregendsten Build, die ihr mit Sona schon ausprobiert habt? Schreibt es uns in die Kommentare.