LoL: Eine Jungle-Strategie ist vor Season 13 viel zu stark und macht Midlaner übermächtig – Riot kündigt Nerf an

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was tut Riot Games dagegen? Im reddit hat sich Riot Ray Jonggi zu dem Problem geäußert. Das Team um ihn herum hat in der Vorbereitung der Vorsaison ihren Fokus nicht darauf gelegt, kleine Nischen-Fehler zu suchen und zu beheben. Sie haben stattdessen 99,9 % ihrer Zeit für Überarbeitungen genutzt. Das Team hat einige Änderungen für die Vorsaison umgesetzt .

Woher kommt diese Strategie? Die Strategie hat sich als „Funneling Strategy“ im League of Legends-Kosmos etablieren können. Das bedeutet, dass das gesamte Gold in einen Charakter gepumpt wird, damit dieser einen unfassbar starken Erfahrungs- und Goldvorteil bekommt. Die Toplane war auch ein Fokus der Vorsaison und dort haben sie bereits die Gold- und Erfahrungswerte angehoben.

In diesem Video könnt ihr sehen, wie riesig League of Legends mittlerweile geworden ist:

Sie kaufen beim ersten Rückruf in die Basis das Item. Wenn dann der Kauf rückgängig gemacht wird, bekommen sie ihr Geld zurück. Das Problem dabei ist jedoch, dass der Effekt vom Jungle-Item bleibt. Also sammelt der Spieler ohne Jungle-Item dennoch die Cookies für das Haustier.

Was ist das für eine Strategie? Bei der Herangehensweise geht es darum, dass ein Spieler sehr schnell sehr stark wird. Durch die Einführung der neuen Jungle-Items hat sich ein Fehler eingeschlichen, an den die Mitarbeiter von Riot Games nicht gedacht haben.

Die Vorsaison für die 13. Season in Legaue of Legends läuft seit einigen Wochen. Es hat nicht lange gedauert, bis die Spieler sich neue Tricks ausgedacht haben, um das Spiel für ihr Team zu gewinnen. So kommt es dazu, dass sie eine Strategie von vor 4 Jahren wieder rausgekramt haben.

