LoL-Champion terrorisiert die Top-Lane in tausenden Spielen – Neues Item macht ihn nahezu unbrauchbar

Top-Laner Illaoi zeigt sich allergisch auf ein neues Item in League of Legends. Doch das war so offenbar nicht gedacht.

Um welchen Champion geht es? Die Krakenpriesterin Illaoi kam bereits 2015 ins Spiel und kann ihren Feinden mit Tentakeln zusetzen. Sie wird in erster Linie in der Top-Lane eingesetzt.

In den hohen Ligen bei Profis spielt Illaoi zwar keine Rolle, doch laut der Tier-List des Portals „u.gg“ mit Bezug auf den neuen Patch 12.22 ist Illaoi in niedrigeren Ligen extrem beliebt. Dort wird der Top-Lane-Champion nicht nur viel, sondern auch erfolgreich gespielt.

Die aktuelle Tier-List für die Top-Lane zeigt Illaoi mit

über 2.000 Matches und 54.23 % Winrate auf „Eisen“ (S+-Tier), Platz 4 auf Top-Lane

über 9.000 Matches und 53.38 % Winrate auf Bronze (S+-Tier), Platz 3 auf Top-Lane

über 12.500 Matches und 52.77 % Winrate auf Silber (S+-Tier), Platz 6 auf Top-Lane

über 8.000 Matches und 51.74 % Winrate auf Gold (S-Tier), Platz 12 auf Top-Lane

Mit steigendem Rang wird Illaoi immer mehr von anderen Champions abgelöst, doch in dem Bereich, in dem sich die meisten Spieler tummeln, gehört sie zu den stärksten Charakteren überhaupt. Doch der neue Patch bringt auch ein Problem für Illaoi mit.

Das ist in LoL los: In League of Legends wurde der neue Patch 12.22 veröffentlicht, der neue Inhalte sowie veränderte und neue Items mitbringt

In den Patch Notes findet sich auch der Gegenstand „Strahlende Tugend“. Das Item verteilt eigentlich Buffs nach dem Einsatz der ultimativen Fähigkeit. Doch bei Illaoi läuft offenbar was schief.

Fieser Bug macht Illaoi wehrlos

Im Bug-Thread des LoL-Subreddits meldete sich User Shadowofthedragon (via reddit) und teilte ein Video, in dem die Cooldowns von Illaoi auf einen Schlag in die Höhe schossen. So konnte sich der Champion plötzlich nicht mehr wehren.

Wieso, konnte der User nicht erklären: „Plötzlich spielte ich einen F-Tier-Champion mit zufällig längeren Abklingzeiten, die ungefähr doppelt so lang waren“ (via reddit). Ein entsprechendes Video teilte der User auch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Daraufhin meldete sich GalaxySmash vom Game Analysis Team und bezeichnete den Fehler als „große Sache“: „Wir haben die Ursache ausfindig gemacht und werden so schnell wie möglich eine Lösung bereitstellen“ (via reddit).

Durch einen Fehler scheint das neue Item „Strahlende Tugend“ für das Problem verantwortlich zu sein. Als Illaoi in die Reichweite des Items kommt, gibt es keine Buffs – dafür aber einen fehlerhaften Anstieg der Cooldowns: „Eine Art perfekter Sturm der Probleme“, meint GalaxySmash. „Das sollte sehr bald behoben sein.“

Bis der Fix veröffentlicht ist, sollte man allerdings aufpassen, wenn man Illaoi spielt – denn der Effekt des neuen Items kann bei dem Champion offensichtlich zu Problemen führen.

In Sachen neue Champions gibt es derweil ebenfalls News: Ein neuer Vertreter für die Botlane befindet sich gerade in Planung, einen ersten Teaser zum neuen LoL-Champ gibt es auch schon.