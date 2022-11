Alles, was wir zum neuen Champion in LoL wissen – Das ist der nächste Support

Bei League of Legends gibt es regelmäßig Updates und Neuigkeiten. Riot Games plant derzeit einen neuen Champion. Wir von MeinMMO haben die wichtigsten Informationen für euch gesammelt.

Was ist das für ein Champion? Riot Games hatte in ihrer Roadmap für das Jahresende und darüber hinaus aufgezählt, was für die Champions in League of Legends geplant ist.

So will Riot Games einen neuen Supporter für die Botlane herausbringen. Es handelt sich um den Typen „Verzauberer“. Der Champion soll seine Teamkollegen unterstützen und verstärken. Auch unter unserem Artikel, welche die Top 10 Champions bei den Worlds waren, stechen die Verzauberer heraus.

Es gibt bereits ein Bild, das als Teaser für den neuen Champion gelten soll. Man sieht drei Blops, die spielerisch miteinander umgehen. Wie relevant sie für den neuen Champion sind, werden wir euch hier mitteilen, sobald wir mehr Informationen bekommen.

Von dem Champion ist weiterhin bekannt, dass er ein männlicher Charakter werden soll. Das haben sie deswegen so betont, da die meisten Verzauberer weiblich sind. Einige Supporter gehören einer andern Kategorie an. Trotz des Patches bei Rakan, der ihn zu einem Nahkämpfer macht, bleibt er ein Unterbrecher und kein Verzauberer.

Ein anderer männlicher Supporter ist zum Beispiel Bard. Der glänzt jedoch mehr durch gelegentliche Bugs und gilt ebenfalls als Unterbrecher. Damit sind die beiden Beispiele nicht primär als Verzauberer gedacht und lassen da noch Platz für weitere Charaktere.

Der letzte Champion, der im Universum von LoL rausgebracht wurde, ist K’Sante – der Stolz von Nazumah:

Der nächste Champion kommt aus Ixtal – die Elementarmagier

Woher kommt er eigentlich? Es handelt sich bei dem neuen Champion um einen Charakter aus der Region Ixtal. Das ist eine Region, die dafür bekannt ist, sehr naturverbunden zu sein. Die Charaktere aus der Gegend beherrschen die Elementarmagie nahezu meisterlich.

Ixtal gehört zu dem Reich von Shurima. Doch ihre Wurzeln liegen noch tiefer, denn die Zivilisationen wie die Buhru, die Helia und die Asketen von Targon gingen aus Ixtal hervor. Außerdem hatte sie wohl etwas mit der Erschaffung der Aufgestiegenen zu tun. Aufgestiegene Champions sind Renekton, Nasus, Azir und Xerath.

Die Ixtal selbst sehen sich verpflichtet, die Natur zu wahren und das Wenige, das durch die Kriege gegen die Leere und die Düsteren übrig geblieben ist, zu bewahren.

Inwieweit der neue Supporter dort eine Rolle spielt und seine Fähigkeiten dazu beitragen, die Welt und Übriggebliebenen zu beschützen und zu verzaubern, müssen wir noch abwarten. Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden, sollten wir neue Informationen bekommen.

