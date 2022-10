K’Sante ist der neue Champion, der ab dem 3. November 2022 in League of Legends zu spielen ist. Erstmalig kommt ein Champion bereits zum Release mit einem Prestige-Skin auf die Live-Server. Der Skin gehört zur „Empyrean“-Reihe, welche mit dem Patch 12.21 auf den Live-Servern erscheint.

Was ist so besonders an dem Skin? K’Sante wird als neuer Champion zu League of Legends dazu kommen. Direkt zu Release verpasst Riot ihm einen Prestige-Skin. Erstmals werden damit 2 Prestige-Skins zeitgleich im Shop sein: der von K’Sante und der „Seeblumen“-Skin von Master Yi.

Der Skin wurde in Zusammenarbeit mit Lil Nas X erstellt und spiegelt seine Begeisterung für den Champion wider. Im Roundtable erzählte uns der Lead Concept Artist Thomas Randy über die Zusammenarbeit mit dem Musiker an dem Skin. Dort heißt es: Riot habe sich für den „Prestige Empyrean“-K’Sante von der neuzeitlichen Mode inspirieren lassen.

Nachdem der Rapper bereits den Worlds-Song veröffentlicht hatte, hat Riot auch versucht, den Stil von Lil Nas X in dem Prestige-Skin von K’Sante darzustellen. Da dies die erste Kooperation mit einem Künstler für einen neuen Skin ist, sollte er recht nah an der Essenz des Charakters orientiert sein.

Hier findet ihr den Cinematic-Trailer von K’Sante:

LoL kriegt 8 neue Skins der Empyrean-Reihe

Welche weiteren Skins gibt es in der Skinreihe? Bisher gab es für neue Champions selten viele Skins und einige mussten lange warte. Doch in diesem Patch kommen viele neue Skins hinzu. Die Empyrean-Reihe zeigt uns 8 Champions, die einen neuen Skin bekommen.

Champions, die einen Skin bekommen, sind:

Empyrean Jax

Empyrean Jhin

Empyrean K’Sante → Prestige Empyrean K’Sante

Empyrean Lux

Empyrean Pyke

Empyrean Vex

Empyrean Zac

Empyrean Zed

Die Empyrean-Reihe besteht aus epischen Skins, für die ihr 1.350 RP zahlen sollt – mit einer Ausnahme: der Pyke-Skin wird legendär sein und 1.820 RP kosten.

Im Trailer haben einige Spieler gewitzelt, dass es eine schöne Pyke-Montage sei (via reddit). Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Die neue Skinreihe „Empyrean" wird vorgestellt.

Der Pyke-Skin ist nicht nur teurer, weil er der legendäre Skin dieser Reihe ist, sondern passt auch in die Geschichte des Universums. In dieser Welt sucht und bekämpft Pyke seine Alter-Egos. Aus diesem Grund wird er auch im Trailer deutlich stärker dargestellt als die anderen Charaktere.

Die Skins zeichnen sich durch viele Neon-Farben aus und stammen aus einer düsteren Welt. Die Champions fallen in das neue Universum ein und werden Teil vom Empyrean. Ihre ursprünglichen Universen sind dem Untergang geweiht und sie versuchen das Unglück zu verhindern. Dadurch wandern sie durch verschiedene Universen, um die Feuer-Energiequelle zu ergattern.

Was sagen andere zu den neuen Skins? Einigen mag die neue Richtung der Prestige-Skins nicht gefallen, weil sie noch an den weißen/goldenen Versionen der Prestige-Editionen festhalten. Doch kommen auch einige andere Stimmen aus der Community:

Auf den Post von Leauge of Legends antwortet Nutzer „FNC TruVyper“ (via Twitter) mit: „Alles klar, ich mache nicht die Regeln. Also werde ich mir den Skin kaufen.“

Reddit Nutzer „ElementaryMyDearWut“ postet (via Reddit): „Ich finde es gut, dass sie von den gold/weißen Prestige Skins weggegangen sind. Das Schmetterling-Motiv und das Lila harmonieren richtig gut. Ich liebe es.“

Neuer Champion K’Sante soll eine Lücke füllen

Was mach den Champion aus? K’Sante soll die Lücke füllen, die auf der Toplane besteht. Jakob Crouch hat uns von dem Planungsprozess erzählt. Ihm fehlte nämlich immer dieser eine Charakter, der die Lücke zwischen einem Tank und einem Duellisten füllen kann.

Die hauptsächliche Inspiration dabei war die Szene aus der Serie „Naruto“, wo Rock Lee gegen Gaara kämpft. Nachdem alles versucht wurde, lässt Lee seine Gewichte fallen und vermöbelt Gaara ordentlich. Dieses Gefühl sollte auch K’Sante vermitteln.

Für diejenigen, denen die Szene nichts sagt, haben wir hier einen Ausschnitt aus dem Kampf angefügt:

Rock Lee vs Gaara, aus Naruto

Als Schnittstelle zwischen Tank und Duellist soll der Champion die Chance haben, jederzeit zwischen den Optionen entscheiden zu können, ob er für sein Team kämpft oder sich einen ultimativen Showdown mit einem Gegner liefert.

Kämpfe finden sich auch in der Geschichte von K’Sante wieder. Er musste von Tag zu Tag die Stadt Nazumah gegen Monster verteidigen. „Er ist einfach ein Mann. Ein Mann, der sein ganzes Leben lang gekämpft hat, damit er der beste Monster-Hunter aus Nazumah wird. Und er ist die Verkörperung von menschlicher Perfektion geworden“, sagt Justin „Earp“ Albers, von Riot Games.

Was haltet ihr von K’Sante? Und wünscht ihr euch mehr Hintergrundgeschichten zu den Champions aus League of Legends? Schreibt es uns in die Kommentare.