Riot Games kauft Entwicklerstudio, das an World of Tanks gearbeitet hat – Will so schneller neue MMOs rausbringen

Riot Games, der Entwickler hinter League of Legends und Valorant, hat das Studio Wargaming Sydney gekauft. Das kümmerte sich unter anderem um die Technik und den Code hinter Spielen wie World of Tanks und World of Warships. Nun soll es Riot dabei helfen, schneller neue MMOs und Konsolen-Versionen herauszubringen.

Wen genau hat Riot Games da gekauft? BigWorld wurde 2002 in Sydney gegründet und 2012 von der Firma Wargaming für 45 Millionen Dollar gekauft. Es gehört zu den größten Entwicklerstudios in Australien.

Sie sind vor allem für ihre „Bigworld Technology“ bekannt. Dadurch können sehr viele Spieler gleichzeitig in einem MMO kämpfen. 2016 stellte World of Tanks mit dieser Technologie einen Rekord auf und ließ 250.000 Spieler gleichzeitig auf einem Server spielen. Den Rekord für die meisten gleichzeitigen Spieler in einem einzigen Kampf hält übrigens EVE Online mit 8.825 Spielern.

Insgesamt nutzen mehr als 30 MMOs die Technologie von Bigworld.

Was erhofft sich Riot Games davon?

Sie wollen die Technologie und die neuen Mitarbeiter nutzen, um die Teams für LoL und Valorant zu stärken.

Generell soll die technische Abteilung von Riot verstärkt werden.

Riot Sydney soll an Konsolen-Portierungen arbeiten.

Das große Ziel von Riot Games: Neue „Games as a Service“-Spiele sollen schneller auf den Markt gebracht werden.

Wie viel hat Riot für das Studio bezahlt? Das ist derzeit nicht bekannt.

Studio in Australien soll noch weiter ausgebaut werden

An welchen MMOs arbeitet Riot derzeit? An einigen:

Sie alle könnten von der Erfahrung von Wargaming Sydney profitieren.

Was ändert sich nun an der Firma? Laut der offiziellen Pressemitteilung nicht viel. Alle Entwickler sollen in das Team von Riot übernommen werden und weiter in Sydney arbeiten. Lediglich das Publishing-Team bleibt bei Wargaming, um die Spiele dort weiterzubetreiben. Wargaming behält zudem die Rechte an der „Bigworld Technologie“ und betreibt weiterhin seine Spiele damit.

Leiter von Riot Sydney wird Molly Mason-Boule, die von 2004 bis Mai 2022 bei EA angestellt war. Naresh Hirani, der Head of Development von Riot Sydney, sagt zu der Übernahme:

Wir waren von der Übereinstimmung bezüglich der Arbeitskultur, die wir im Umgang mit den Leuten bei Riot bemerkt haben, wirklich beeindruckt und wir können es kaum erwarten, unser Fachwissen im Bereich der globalen Entwicklung in die entsprechenden Teams zu tragen. Ich spreche sicher für das ganze Team, wenn ich sage, dass wir uns alle sehr darauf freuen, Teil von Riot zu sein und dabei zu helfen, den Spielern unglaubliche Erfahrungen zu bieten.

Außerdem heißt es in der Pressemitteilung, dass das Studio in Australien weiter ausgebaut und um talentierte Mitarbeiter ergänzt werden soll.

Unterstützung in der technischen Abteilung kann Riot Games aus der Sicht einiger Spieler gebrauchen. So regte sich der bekannte Streamer Tyler1 erst kürzlich über den Client von LoL auf:

LoL: „Die sollten obdachlos sein“ – Twitch-Streamer fordert, dass Riot 2 Teams rauswirft