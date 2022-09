Die LoL Worlds 2022 haben ihre Hymne – Song zeigt E-Sport als Anime-Kampf, begeistert die Fans

Die League of Legends Worlds 2022 kommen näher. Nun wurde auch die traditionelle „Hymne“ zum Turnier bekannt gegeben: „Star Walkin“ soll euch schonmal drauf einstimmen.

Am 22. September feierte der Song zu den LoL Worlds 2022, also der LoL-Weltmeisterschaft, Premiere auf YouTube. Das Musik-Video setzt dabei voll auf den Anime-Stil, gemischt mit dem eher Pop-lastigen Song von Rapper Lil Nas X.

Das Video startet direkt in San Francisco, wo am 5. November 2022 das Finale der Worlds ausgetragen wird. Darüber hinaus sind zahlreiche E-Sportler wie Chovy oder Meiko als Anime-Version zu sehen – da darf am Ende natürlich kein epischer Kampf fehlen. Da schreiten mechanische LoL-Champs in Godzilla-Größe durch die Stadt in Kalifornien, nur um sich am Ende an der Arena in einem epischen Showdown um die Trophäe gegenüber zu stehen.

Erste Stimmen zur neuen LoL Worlds 2022 Hymne

So kommt der Song an: Eine halbe Stunde nach der Premiere hat der Song über 85.000 Upvotes und knapp 5.000 Kommentare. Viele Fans stehen dem Song und Video positiv gegenüber. Ein paar Beispiele:

„Was für eine tolle Hymne, liebe die Vibes“ (via YouTube)

„Ich hab einen härteren Drop nach dem Chorus erwartet, aber der Song ist immer noch großartig, weil sie einen anderen Ansatz verfolgt haben. Episch wie immer“ (via YouTube).

„Der Song ist ein guter Neuzugang für die Sammlung“ (via YouTube).

Gleichzeitig gibt es aber auch User, die sich etwas „epischeres“ gewünscht hätten, das noch etwas mehr knallt. Sie hoffen auf Remixes und Live-Versionen des neuen Songs:

„Dieses Stück braucht dringend ein Remake mit Orchester. Es ist ziemlich gut, hat aber ungefähr so viel Energie wie ein Schlummerlied“ (via YouTube).

„Eine Orchesterversion dieses Stücks zur Eröffnung der Worlds wäre unglaublich. Diese Version wirkt wie etwas, das die Champions im Hintergrund spielen würden, während sie feiern“ (via YouTube).

„Ich könnte mir gut vorstellen, dass der letzte Drop einen verrückten Gitarrensolo-Break hat. Dieser Song hat so viel Potenzial, um mit dem Hype des Turniers zu wachsen“ (via YouTube).

Von wem ist der Song? „Star Walkin“ stammt vom Rapper und Sänger Lil Nas X. Neben dem Song wird er weitere Musik zum Spiel beisteuern, aber auch an einem neuen Champion-Skin mitarbeiten und Live bei den Worlds auftreten.

Letztens wurde Lil Nas X noch zum „Präsidenten“ von League ausgerufen, zum „Lil Nas Xecutive“ – inklusive goldenem Arbeitszimmer und „I am the Boss“-Namensschild.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

„Ich werde der größte Präsident von League of Legends aller Zeiten sein. Außerdem werde ich die beste Worlds-Hymne aller Zeiten machen und die größte, coolste und sexieste Worlds in der Geschichte aller Worlds veranstalten“, sagte Lil Nas X in einem humoristischen Video. In einer Pressemitteilung heißt es weiter: „Star Walkin‘ ist der einzige Song, den man sich von nun an anhören darf. Swag fr!“

Ob „Star Walkin“ tatsächlich die beste Worlds-Hymne aller Zeiten ist, schätzt ihr am besten selbst für euch ein. Hier sind ein paar Konkurrenten:

Wann laufen die Worlds? Die Worlds finden in Nordamerika über mehrere Termine hinweg statt.

Vorrunde: 29. September bis zum 4. Oktober in Mexiko Stadt

Die Gruppen-Phase und das Viertelfinale: Madison Square Garden in New York

Halbfinale: Ende Oktober in Atlanta, Georgia

Das Finale am 5. November findet in San Francisco, Kalifornien statt – dann allerdings wahrscheinlich ohne riesige Mechs, die durch die Stadt stapfen.

Was haltet ihr von dem neuen Song? Passt er für euch zu den Worlds, oder hättet ihr was anderes erwartet?

Etwas verrückter ging es in Sachen E-Sport letztens bei der SPOBIS zu, als der Präsident von Eintracht Spandau ein denkwürdiges Interview gab.