Guild Wars 3 verspricht direkt zum Release ein Feature, auf das ich seit 20 Jahren warte

Guild Wars 3 bekommt als erstes Spiel der Reihe direkt zum Release Controller-Support. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann freut das. Denn bisher war Controller-Support entweder gar nicht vorhanden oder nur sehr durchwachsen umgesetzt.

Zu Guild Wars pflege ich seit Jahren eine innige Beziehung. Neben Elder Scrolls: Online und Herr der Ringe: Online habe ich kaum in ein MMORPG so viele Stunden gesteckt wie in dieses.

Doch auf ein Feature musste ich 20 Jahre warten: Echten und gut durchdachten Controller-Support. Denn bisher musste ich jedes Guild Wars mit Maus und Tastatur spielen. Guild Wars 1 bot zum Release 2005 keinen Controller an und Teil 2 (Release 2012) genauso wenig.

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Guild Wars 3 soll man mit Controller spielen können, aber bitte besser als Reforged

Aber hey, bietet nicht Guild Wars 1 mittlerweile Controller-Unterstützung an? Ja, wenn man das denn „Unterstützung“ nennen möchte: Guild Wars 1: Reforged hat zwar mit seinem Re-Release auf Steam offiziellen Controller-Support eingeführt, also 19 Jahre später nach dem offiziellen Release. Aber Reforged mit Controller zu spielen ist kein Spaß:

Die Menüführung fühlt sich grob an und oft genug muss man dann doch den Mauszeiger mit dem Controller steuern. Echter Controller-Support ist das für mich nicht. Ich habe damit mehr Arbeit, als wenn ich einfach zu Maus und Tastatur greifen würde. Und ich will spielen und nicht die ganze Zeit über die Steuerung fluchen.

Das hat sich übrigens nicht geändert: Zum Zeitpunkt des Artikels (9. Juni 2026) habe ich mich noch mal in Reforged eingeloggt und die Controller-Steuerung ist immer noch fürchterlich, mehr Mühe als Spielspaß.

Guild Wars 3 direkt mit Controller: Aber gut, in Guild Wars 3 soll das bald alles anders und besser sein, zumindest verspricht das Team das. So heißt es im offiziellen Post auf Steam:

Zum allerersten Mal könnt ihr die Welt Tyrias sowohl auf dem PC als auch auf der PlayStation 5 erleben. Wir haben ein Kampfsystem entwickelt, das sich mit jedem Spielstil fantastisch anfühlen soll – sei es mit dem Controller oder mit Maus und Tastatur.

Ich habe daher die Hoffnung, dass sich Guild Wars 3 sich am Ende wirklich vernünftig mit Controller spielen lässt. Denn einem PS5-Spieler kann man ja schlecht sagen: Hey, wir bieten zwar Controller an, aber die meiste Zeit brauchst du einen virtuellen Mauszeiger, um dich durch Menüs zu navigieren oder Items auszurüsten.

Wirklich wissen werde ich es ohnehin erst, wenn ich handfestes Gameplay von der Controller-Steuerung sehe oder die Steuerung in der Beta selbst testen kann.

Solange ich noch auf Guild Wars 3 warten muss, spiele ich weiterhin Elder Scrolls Online. Mittlerweile musste ich nach etlichen Jahren Solo-Gameplay feststellen, dass man sich auf die Community verlassen kann, wenn man sie einmal braucht: Ich habe ESO über 10 Jahre solo gespielt, aber jetzt haben mir 11 Spieler gezeigt, wie toll die Community sein kann