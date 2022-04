LoL deaktiviert Helden in allen Modi weltweit, weil er das Spiel kaputt macht

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Zum Zeitpunkt, als der Held deaktiviert wurde, wusste man nicht so recht, was das genaue Problem war. Riot schwieg ebenfalls dazu.

Das hat Riot Games unternommen: Die Entwickler Riot Games haben den Support-Champion „Bard“ in allen Game-Modi deaktiviert. Bard ist also weder im Ranked spielbar, noch im beliebtem Modus „ARAM“.

Riot Games hat in League of Legends den Supporter “Bard” vorübergehend in allen Modi deaktiviert. „Der wandelnde Beschützer“ konnte das ganze Spiel zum Absturz bringen, wenn er mit den Fertigkeiten von anderen Helden interagierte. Riot Games griff zum Äußersten und deaktivierte den Champ in allen Modi weltweit.

