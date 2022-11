LoL: Aschenputtel ist tot – Außenseiter-Team wird Weltmeister, zerbricht sofort nach dem Triumph

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Warum gehen die so schnell? Die Karrieren in LoL sind kurz, viele Spieler bleiben nur ein Jahr bei einem Team, suchen dann den nächsten Vertrag. Bei DRX kann es gut sein, dass die Spieler bis vor dem Worlds-Sieg „relativ günstig“ waren und sich der Marktwert dank ihrer Leistung bei den LoL Worlds 2022 enorm gesteigert hat.

Es war eine der schönsten Geschichten im E-Sports der letzten 10 Jahre: Ein Team voller Außenseiter hat die Worlds 2022 in League of Legends gewonnen. Mit „Kameradschaft“, „Teamgeist“ und einem tollen Coaching konnten sich die Südkoreaner DRX gegen alle Widrigkeiten behaupten und wurden überraschend LoL-Weltmeister gegen hohe Favoriten. Eine Geschichte wie bei Aschenputtel, von ganz unten bis ganz nach oben. Aber mit dem Gewinn des Weltmeister-Titels endet das Märchen. Eine Fortsetzung wird es nicht geben.

