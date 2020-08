In League of Legends feiert der Champ Sona gerade ein Comeback in der Botlane. Bis zum Start der Season 10 war sie dort häufiger anzutreffen. Kleine Balance-Anpassungen sorgen nun dafür, dass sie zusammen mit Lux ein starkes Duo bildet, das sogar Profis nutzen.

Wie spielt sich die Botlane? Sona schlüpft in der Botlane in die Rolle eines Magiers, der Schaden verursacht – ein sogenannter AP-Carry. Lux hingegen nimmt eine unterstützende Rolle ein, wobei auch sie mit ihren Zaubern Schaden verursachen kann.

Genau das ist auch der Trick dieser Combo:

Ihr versucht die gegnerischen Spieler mit Schaden aus der Botlane zu verdrängen.

Gleichzeitig habt ihr mit der Heilung von Sona und dem Schild von Lux Möglichkeiten, um eingehenden Schaden zu negieren.

Ihr forciert also Kämpfe mit der gegnerischen Botlane, die ihr, auf Dauer zumindest, gewinnen solltet. Auch wenn die Gegner sich nur kurz für Heilung zurückziehen, gewinnt ihr in XP und Last-Hits.

Lux als Supporterin ist bereits bekannt, doch mit Sona wird sie zu einem tödlichen Duo.

Warum funktioniert das plötzlich? Die Combo trat bereits nach dem Erscheinen von Patch 10.14 auf. Sie profitierte von Änderungen an der Rune „Bewahrer“ (Guardian). Diese wurde insoweit verbessert, das Reichweite und Stärke des Schildes erhöht wurden. So benötigt man derzeit keinen Tank-Support in der Botlane.

Außerdem wurden mit dem Patch 10.15, der den neuen Champion Lillia auf den Test-Server brachte, Anpassungen an dem Support-Item „Dolch des Zaubermeisters“ (Spellthief’s Edge) vorgenommen. Dort wurde die Manaregeneration erhöht, was sowohl Sona als auch Lux zugutekommt.

Diese kleinen Änderungen genügten bereits, um die Combo spielbar zu machen.

Aufregender Leak zum neuen LoL-Champ Samira verrät Skills, Aussehen, Release

Combo ist derzeit eine Überraschung in LoL

Kann die Combo aus Sona und Lux jeder spielen? Der Spieler Schuhbart, der in Europa in der höchsten Solo-Liga Challenger spielt, erklärte im Gespräch mit Dexerto, dass man die Combo zwar nicht „blind“ aussuchen solle, aber man damit die Gegner komplett überraschen kann.

Es würde sich vor allem dann anbieten, wenn der gegnerische Support schwach beim Roaming, also dem Rotieren zwischen mehreren Lanes, ist.

Ist der Support fest an die Botlane gebunden, könnt ihr die Gegner nach Belieben Schikanieren.

Was ist für die Combo wichtig? Sowohl Sona als auch Lux nutzen das Support-Item Dolch des Zaubermeisters zu Beginn. Beide Spieler können die Rune Bewahrer einpacken, wobei Sona auch aggressiver mit Benefee-Beschwörung (Summon Aery) oder Arkaner Komet (Arcane Comet) spielen kann.

Bei den Items nutzt ihr:

Sona – Umarmung des Seraphen, Bann des Lichs, Zohnyas Stundenglas und Rabadons Todeshaube.

Lux – Athenes Unheiliger Gral, Befreiungsschlag, Mikaels Schmelztiegel und Glühender Rauchschwenker.

Sona kann auch in Combo mit Taric gespielt werden, fast so wie 2019.

Gibt es auch andere Combos mit Sona? Ja, Sona lässt sich derzeit auch im gleichen Stil mit Karma nutzen. Außerdem harmoniert sie mit Tank-Supportern wie Taric. Auch hier hilft der Buff der Rune „Bewachen“.

Profis nutzen die Combo, wenn auch mit mäßigem Erfolg

Wie beliebt ist die Botlane bei den Profis? Wie die Webseite Dexerto berichtet, wurde die Botlane aus Sona und Lux bereits 19 Mal in Profi-Turnieren auf der ganzen Welt eingesetzt, mit dem Ergebnis von 9 Siegen und 10 Niederlagen.

Einen Erfolg mit der Combo hatte das Team MAD Lions in der 7. Woche der LEC. Dort schlugen sie mit Sona und Lux das Team Origin und sicherten sich einen Platz in den Playoffs:

Es ist durchaus möglich, dass die Combo in Zukunft mehr Siege einfährt, da sich die Spieler erstmal an die neue Situation gewöhnen müssen. Eine Botlane aus Sona und Taric, die 2019 sehr beliebt war, brauchte ebenfalls erstmal eine Anlaufzeit, wurde danach aber erfolgreich.

Die kommenden Updates deuten erstmal keine Abschwächungen der Combo an. Stattdessen jedoch steht der nächste Champion, Yone, in den Startlöchern.