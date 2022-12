LoL: Neuer Champion soll 2023 ein dämonischer Killer-Hund werden – Erste Infos machen die Spieler heiß

In League of Legends gibt es neue Hinweise auf einen neuen Champion, der Mitte 2023 erscheinen soll. Ein bekannter Leaker hat die Informationen in einem Video zusammengefasst.

Was weiß man offiziell über die nächsten Champions? Nachdem K’Sante erschienen ist, stehen die nächsten zwei Champions für LoL fest:

Ein „Ixtali“-Enchanter, also ein neuer Supporter – das wird der erste neue Champ 2023. Aus Ixtal kommen Natur-verbundende Helden wie Neeko, Nidalee, Rengar oder Zyra.

Ein „Darkin“-Assassine, das wird ein neuer Midlaner. Er ist ein Darkin, von der Rasse gibt es nur wenige Champions in LoL. Der letzte war Aatrox, der Top-Laner kam im Juni 2013.

Vorher will Riot Games noch die beiden Helden Ahri und Aurelion Sol überarbeiten.

Monster Killer-Hündin soll tödlicher Assassine für die Midlane in LoL werden

Auf welchen Helden sind die Spieler heiß? Der „Ixtal“-Supporter lässt im Moment die Spieler eher kalt (via youtube), der neue Midlaner, der Darkin-Assassine, klingt aber für viele spannend.

In LoL sind die „Darkin“ korrumpierte Gott-Krieger, die durch den Einsatz von Blutmagie wahnsinnig geworden sind. Darkin sind typische „Monster-Charaktere“ in League of Legends. Es sind die Champions:

Aartrox

Varus

Die Figur „Rhaasat“ ist ebenfalls im Spiel, es ist das Wesen, das in der Waffe von Kayn steckt

Was weiß man über den neuen Champ? Der Leaker „Big Bad Bear“ hat in einem Video Informationen über den neuen Champion zusammengetragen. Es heißt:

Der Champ solle Ende Q2, Anfang Q3 erscheinen – das wäre also zwischen Juni und August 2023

Der Champion soll die Gestalt eines dämonischen Hundes oder Wolfes haben, mit einer Art Dolch in der Stirn eingebettet. Die Inspiration soll wohl Monster Hunter gewesen sein

Die Figur sei weiblich

Big Bad Bear sagt, er hat angesichts der Leaks einige Bilder des Champions in Auftrag gegeben, wie der Darkin aussehen könnte. Das sind aber keine Leaks, sondern Bilder, die auf Leaks basieren.

Wie wird der Held gespielt? Der Champion soll in der Midlane als Assassine gespielt werden können. Ursprünglich war der Champ als „AD“ geplant, hat aber auch Scaling bei AP wie der Held Varus.

Der Leaker sagt, er sei sich „sehr unsicher“, aber es könnte sein, der Held habe auch:

Eine Fähigkeit wie ein „Execute“, die könnte umso stärker sein, je weniger Lebenspunkte der Gegner hat

Und eine Fähigkeit, die Resistenzen ignoriert

Das könnte also ein sehr mächtiger Held werden. Riot Games habe schon bestätigt, dass die neue Heldin „einfach“ zu spielen sein wird.

