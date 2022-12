LoL: Der neue Champ K’Sante startet schwach, wird in Händen von Könnern aber zum übermächtigen Monster

In League of Legends ist der neue Top-Laner K’Sante jetzt seit knapp anderthalb Monaten aktiv. In einem chinesischen LoL-Turnier, dem „Demacian Cup“ zeigen Profi-Spieler jetzt erstmals, was mit dem Champ möglich ist: In den Händen von schwachen Spielern ist K’Sante mies, in den Händen der Besten aber wird er zum Tier.

Das ist die lage von K’Sante in LoL:

Der Champ ist seit dem 2.11.2022 im Spiel – da war die Profi-Saison von LoL schon gelaufen: Er ist als Tank für die Top-Lane gedacht.

Als K’Sante erschien und sich die „normalen Spieler“ an ihm versuchten, scheiterten sie häufig: Die Win-Rate von K’Sante rutschte auf etwa 43,50 % ab (via dexerto). Das zeugt von einem Champion, der deutlich zu schwach ist: Daher kamen bereits erste Buffs in den Patches.

Jetzt aber findet wieder das erste größere Turnier in LoL statt: der Demacian Cup in China und dort kann K’Sante glänzen.

K’Sante steigt ganz oben im Meta von LoL ein

Wie stark wird K’Sante eingeschätzt? K’Sante wird bei dem Turnier als starker Top-Lane Pick eingeschätzt, das kann man schon an seiner hohen „Pick&Ban“-Rate sehen (via oracleselxir):

Er hat eine Rate von 52,8 % – das ist Platz 5, nur Varus, Yuumi, Fiora und Syndra haben noch höhere Werte

K’Sante wurde in 24 Spielen gepickt, das ist Platz 5 bei den Champs überhaupt – von den 24 Spielen hat er 63 % seiner Games gewonnen

Übrigens: Aatrox, der lange als sehr starker Pick galt, tut sich beim Demacian Cup sehr schwer. Seine Win-Rate beträgt nur 27 % – Fiora hingegen liegt mit 70 % sogar noch stärker als K’Sante.

Solo-Kill von K’Sante gegen Aatrox macht seine Stärke deutlich

In welchem Play wird seine Stärke deutlich? Es gibt ein Play, das die Stärke von K’Sante zeigt. Hier spielt der Top-L;aner von Thunter Talk Gaming, Hoya, gegen Bin auf Aatrox, einen exzellenten Top-Laner.

K’Sante kann hier mit seinen Skills triumphieren und einen klaren Solo-Kill holen, eine Seltenheit auf diesem Niveau.

Wie läuft der Demacian Cup? Der Demacian Cup läuft dieses Jahr etwas gegen die Erwartungen, weil „alle großen Teams“ mittlerweile schon ausgeschieden sind: JDG Gaming, Royal Never Give Up und EDward Gaming, die großen chinesischen Teams, die auch bei den Worlds dabei waren, sind alle rausgeflogen.

Im Finale stehen „relativ unbekannte Teams“ wie Bilibili Gaming und ThunderTalk Gaming.

Wie wird K’Sante nun diskutiert? Mittlerweile ist man sich ziemlich einig, dass K’Sante ein „High Skill Tank“ ist: Man muss seine Skills treffen, dann ist der Held stark. In den Händen von Könnern wird er ein Monster.

Wer aber jede Fähigkeit mit ihm verfehlt, der sieht auf K’Sante furchtbar aus und wird den Champ verfluchen.

