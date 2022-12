LoL: Ein schräger Bug macht treue Diener zu verräterischen Säcken, die euren eigenen Turm angreifen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was ist da passiert? Das ist offenbar ein Bug, der mit dem Champion „Akshan“ zusammenhängt. Er kam Mitte 2021 zu League of Legends.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dennoch griffen die blauen Horden in verräterischer Weise ihren eigenen Turm an.

Das ist jetzt in einem LoL-Spiel passiert: Wie ein Nutzer von reddit zeigt, lief’s in einem Ranked-Spiel jetzt ganz anders für ihn: Auf der Botlane hatten sich gut 20 Diener um einen blauen Turm versammelt, schossen und schlugen auf ihn – ohne, dass der Turm dabei aber Schaden fand.

In League of Legends geht ein schräger Bug um: Eine Fähigkeit des Helden Akshan sorgt dafür, dass die Diener eines Teams nicht mehr brav, wie es ihre Pflicht ist, auf die gegnerische Basis zurennen und die angreifen, sondern die Diener wenden sich plötzlich dem Turm des eigenen Teams zu und schießen drauf. Offenbar hat Riot hier nicht sauber gearbeitet, sondern zu einem Trick gegriffen, der sich nun in LoL rächt.

Insert

You are going to send email to