Riot gilt als das neue Blizzard – Hauen episches Cinematic zu LoL raus

Zum Start der Season 10 hat League of Legends eine neue Cinematic veröffentlicht. Diese sorgt beim Zuschauen für Gänsehaut und die Fans feiern Riot für das Video. Doch nicht nur wegen des Trailers gibt es Vergleiche mit Blizzard.

Was ist das für eine Cinematic? In LoL startet am 10. Januar die neue Season und um diese und kommende Neuerungen einzuläuten, hat Riot Games eine neue Cinematic veröffentlicht.

Darin zu sehen sind verschiedene Champions, die in Kämpfe verwickelt sind:

Lux und Garen kämpfen gegen Sylas. Ein Schlacht zwischen in die sich auch Galio später einmischt. Sylas selbst führt eine Revolte in Demacia und wird sich, nach neuster Lore, Freijord anschließen.

Caitlyn und Vi treffen auf Urgot.

Ezreal und Kai’Sa kämpfen gemeinsam gegen eine Horde von Voidlingen.

In jedem Duell gibt es eine Fraktion, die erst unterliegt, jedoch ständig weiterkämpft, um dann wieder die Oberhand zu gewinnen. Am Ende gibt es, wie in den anderen Trailern auch, keine Sieger, sondern nur Kämpfer.

Was macht den Trailer so besonders? Inhaltlich bietet der Trailer für das neue Jahr 2020 keine Ankündigungen. Stattdessen überzeugt er mit:

Gewaltigen Bildern

Großartiger cineastischer Darstellung

Einer Verbindung zur Lore

Einem epischen Soundtrack

Bei dem Lied im Hintergrund handelt es sich um Warriors von den Imagine Dragons, die auch schon bei den Worlds 2014 einen Auftritt hatten. Die Version ist jedoch ein Remix, der von 2WEI produziert und Edda Hayes gesungen wurde.

Der neue Champion Sett ist da, die Spieler lieben ihn!

Fans feiern Cinematic und Riot Games

Wie kommt der Trailer an? Wenige Stunden nach Release hat der Trailer bereits eine halbe Million Aufrufe und 280.000 Likes. Wie genau die Zahlen sind, lässt sich schwer abschätzen, da YouTube die Daten für neue Videos nur in Wellen aktualisiert.

Die Kommentare unter dem Video und im reddit sind jedoch sehr positiv:

WigO: „Diese Bilder und Effekte waren absolut atemberaubend, heilige Scheiße, Gratulation Riot und Blur Studio.“

SedOfAstora: „Dies ist mit Abstand die beste Cinematic, die sie seit Jahren gemacht haben, vielleicht sogar die beste überhaupt. Ich bin zwar kein Experte, aber diese Cinematic ist nicht eine „Cool, schau dir das mal an.“ Es ist eher: „Oh mein Gott, ich möchte dieses Spiel mehr spielen“.

Dearche: „Ich liebe es, wenn der Beat der Musik passend zu den Inhalten des Trailers schlägt, zum Beispiel wenn Vi jemanden schlägt.“

Austin Goggans: „Wunderschön, genau wie Blizzard weiß Riot einfach, wie man Cinematics macht.“

Vi und Urgot in der Cinematic

Cinematic wie von Blizzard: Seit Jahren sorgen besonders Riot Games und Blizzard immer wieder für epische Cinematics, die von den Anhängern gefeiert werden.

Doch in den letzten Jahren ist das Ansehen von Blizzard in der allgemeinen Gaming-Community gesunken:

Stattdessen wird Riot Games nun als das „neue Blizzard“ gefeiert. Zum 10-jährigen Jubiläum kündigte die Spieleschmiede 6 neue Games an, darunter das Kartenspiel Legends of Runeterra und einen MMO-Shooter.

Neue Spiele müssen erstmal überzeugen

Wie geht es 2020 für Riot weiter? Für Riot Games gilt es nun zu beweisen, dass sie mehr können, als nur ein Spiel zum Erfolg zu führen. League of Legends ist ein Dauerbrenner und zählt 2019 zu den umsatzstärksten Spielen der Welt.

Ob die neuen Spiele überzeugen, lässt sich noch nicht sagen. Im Teaser-Video zu 2020 wurden neue LoL-Champions und Updates, Neuerungen für TFT und eine weitere Testphase für Legends of Runeterra angekündigt.

2020 sollen zudem TFT-Mobile und LoL-Mobile erscheinen. Ein spannendes Jahr also, in dem Riot Games mehr bieten möchte, als nur LoL.

Nicht alles rund um LoL ist immer positiv. Der Verhalten der Spieler ist schwierig, wie unser Autor Philipp am eigenen Leib erfahren hat: