Teamfight Tactics bekommt endlich eine mobile Version. Diese bietet alle wichtigen Funktionen und ermöglicht euch endlich auch das Zocken des LoL Auto Chess unterwegs.

Update 14. Januar: Inzwischen ist bekannt, dass TFT-Mobile Mitte März erscheinen soll. Parallel dazu ist auch der Release vom Set 3 mit vielen neuen Champions geplant.

Mehr dazu erfahrt ihr in einem Video von Riot Games:

Was bietet Teamfight Tactics Mobile? Die mobile Version von TFT wird, anders als bei League of Legends Wild Rift, identisch mit dem PC-Spiel sein. Entsprechend wird es auch Crossplay zwischen den beiden Plattformen geben.

Zukünftig könnt ihr also eure spannenden Duelle und Kämpfe um Plätze in der Rangliste auch auf dem Smartphone durchführen, so wie es sich für ein gutes Auto Chess-Spiel gehört.

Wann erscheint TFT Mobile? Der Release der mobilen Version ist für das erste Quartal 2020 angedacht. Beta-Phasen soll es jedoch bereits ab Januar geben.

Schon jetzt könnt ihr euch im Google Play Store vorab registrieren.

TFT und Smartphone – Das passt

Warum gehört TFT auf das Smartphone? Auto Chess-Spiele wie Teamfight Tactics lassen sich gut auf dem Smartphone spielen, weil:

Die Bedienung per Touchscreen sehr einfach ist, da ihr die Champions sehr präzise platzieren könnt.

Die Kämpfe automatisch ausgetragen werden und ihr nicht permanent agieren müsst.

Strategie und Nachdenken wichtiger sind als Reaktionsgeschwindigkeit.

Ihr zwischendurch auch Zeit habt, um vom Smartphone aufzublicken.

Andere Auto Battler haben Crossplay bereits vorgemacht. Das klassische Auto Chess bezeichnete unser Autor als perfektes Spiel für das Smartphone. Auch Dota Underlords bietet eine mobile Version und Crossplay mit dem PC an.

Neue Updates für TFT? Bei dem Event zum 10ten Geburtstag von League of Legends haben die Entwickler viele Neuerungen angekündigt, darunter auch das zweite Champion-Set für Teamfight Tactics.

Es erschien am 6. November und damit passend zu Patch 9.22. Neben neuen Champions und Balance-Änderungen brachte das Update auch weitere Arenen und kleine Legenden mit sich.

