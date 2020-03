TFT Guide: Cheat Sheet für Set 3 und die neuen Champs

Im LoL Auto Chess Teamfight Tactics startet die Season 3 am 18. März. Wir haben für euch eine Übersicht zu den neuen Champs und aktuelle Cheat Sheets herausgesucht.

Was ändert sich durch Season 3? Die dritte Season in TFT bringt euch die Galaxien, einen neuen Modus, bei dem es hin und wieder zu besonderen und verrückten Regeln kommen soll. Diese werden jedoch erst mit Patch 10.7 erscheinen.

Die größere Änderung liegt aber bei den Champions. So werden viele aus dem Set 2 ausgetauscht oder aber mit einem neuen Skin verändert. Auch viele neue Herkünfte und Klassen wurden eingeführt.

Damit ihr euch im Dschungel der ganzen Neuerungen nicht verlauft, haben wir für euch einige gute Übersichten gesammelt. Wir empfehlen euch auch die offiziellen Patch Notes zum Patch 10.6, der am 17. März erscheinen wird.

Cheat Sheets für Set 3

Was sind Cheat Sheets? Cheat Sheets sollen euch helfen, eine Übersicht über die aktuelle Situation im Spiel zu bekommen. Sie zeigen euch, welche Champions eine bestimmte Herkunft oder Klasse haben, welche Synergien diese Attribute bringen oder wie Gegenstände kombiniert werden.

Da das Set 3 bereits auf der PBE zur Verfügung stand, wurden die ersten Cheat Sheets schon erstellt.

Cheat Sheet für die Champions: Eine gute Übersicht über die Champions, Herkünfte und Klassen bietet das Cheat Sheet von Mobalytics. Darin findet ihr das wichtigste auf einen Blick:

Cheat Sheet von Mobalytics (via Riot)

Cheat Sheet für die Items: Wer eine Übersicht darüber haben möchte, welche Items derzeit erstellt werden können und welche Effekte diese haben, kann auf das Cheat Sheet von Pro Game Guides zurückgreifen.

Sie haben eine gute Übersicht auf erstellt, bei der man auch problemlos die Effekte der Items lesen kann:

Pro Game Guides bietet übrigens viele weitere Übersichten zu TFT an und ist deshalb extrem nützlich für Neueinsteiger, aber durch das Set 3 auch für Veteranen.

Cheat Sheet als Ingame-Overlay: Anfang 2020 haben wir euch bereits verschiedene Tools vorgestellt, bei denen ihr die Cheat Cheets Ingame sehen könnt.

Zwar werden die Tools mitunter ein wenig brauchen, um sich zu aktualisieren, aber auch diesmal empfehlen wir wieder die Nutzung von TFTactics oder Blitz.gg.

Erster Eindruck: Verwirrend

Was muss man über das Set 3 wissen? Das neue Set in Teamfight Tactics bringt viele neue Champions. Durch das Galaxie-Setting sehen einige von ihnen sich sehr ähnlich. Auch die Effekte sind teilweise schwer zuzuordnen.

Daher gilt es sich erstmal langsam an Set 3 heranzutasten. Meidet zu Beginn die Ranked-Matches, da viele bereits auf dem Test-Server geübt haben. Am 18. März stellen wir euch zwei gute Combos für den Einstieg in die neue Season vor.