LoL, TFT: Game-Designer suchtet sein Spiel so, wie Fans das wollen – Erklärt, warum das eine ganze miese Idee ist

Ein Entwickler von Riot Games, den Machern von League of Legends und Teamfight Tactics erklärt jetzt, warum Game-Devs nicht danach streben sollten, zu den Besten in ihren Spielen zu zählen, selbst wenn Fans das immer wieder fordern.

Das ist die Forderung vieler Fans: Im Gaming gibt es immer wieder die Forderung oder die Kritik der Fans:

„Spielen die Entwickler ihr eigenes Game überhaupt richtig?“

Sie fordern: Ein Spiele-Designer müsse ein Game eigentlich selbst auf dem höchsten Niveau spielen, damit er wirklich „Ahnung hat“ und die Spieler versteht.

Bei MMOs wie New World heißt es dann: Ja, klar ist unser Spiel so doof. Die Entwickler haben ja auch absolut keine Ahnung vom Endgame!

Wenn’s nach den Fans geht, müsste ein Designer also genauso hart „suchten“ wie sie selbst, den schweren Rang-Aufstieg durchmachen und sich nach oben grinden. Erst dann habe er „wirklich Ahnung“ und könne die „richtige Entscheidungen“ treffen.

Riot-Mitarbeiter quält sich 300 Stunden auf höchsten Rang

Das ist das Experiment: Riot Mort ist der Lead-Designer des Taktikspiels Teamfight Tactics. Er hat jetzt tatsächlich das gemacht, was Fans von einem Lead-Designer erwarten: Er hat in seinem Spiel bei einer neuen Saison so hart gespielt, dass er zu den 250 besten Spielern seiner Region wurde.

Er sagt, er hat das gemacht, um zu beweisen, dass er es kann. Hat er doch gelesen, wie immer wieder Entwickler beleidigt wurden, weil sie angeblich keine Ahnung haben.

Es heißt dann, die wären ja „nur Diamond“; würden nur zu den besten 4 % gehören und hätten daher absolut keine Ahnung.

In Teamfight Tactics treten die Champs aus LoL in einer anderen Art gegeneinander an.

Chef-Designer sagt, nach 70 Stunden TFT die Woche war er kurz vorm Burnout

Das sagt der Entwickler nach dem Experiment: Riot Mort sagt, nachdem er jetzt einmal so hart gespielt hat, wie das manche Fans von ihm erwarten, ist er zu dem Entschluss gekommen, das nie wieder zu machen.

Der Grund ist: Um zu den besten 250 zu gehören, musste der Entwickler etwa 400 Spiele in 2 Monaten abschließen. Das lief auf 300 Stunden in 8 Wochen hinaus. Weil er während der Arbeitszeit nicht einfach zocken kann, kamen pro Woche 25-30 Stunden TFT zusätzlich zur Arbeitszeit hinaus.

Letztlich hatte er also für 2 Monate eine 70 Stunden Woche, in der er sich nur mit TFT beschäftigte. Das führte zwangsläufig zum Ausbrennen.

Außerdem konnte er in der Zeit nicht mehr frei spielen, sondern folgte nur dem „bestmöglichen Weg zu gewinnen“. Er lernte nichts mehr, sondern spielte nur noch sein Schema runter.

Er fragt die Fans: Wie sollen Devs ihr Spiel zocken?

Sollen Sie die Ladder grinden und so spielen, wie Guides ihnen das sagen, bekannte Combos üben und zu „One-Trick-Ponys“ werden, die nur einen Champ beherrschen?

Oder sollten sie Champs spielen, die sie normal nicht spielen, um ihre Schwachpunkte zu verstehen – sollten Decks spielen, die nicht gut auf höchster Stufe funktionieren?

Wenn Spieler wirklich ein besseres Spiel wollten, sollten sie hoffen, dass der Dev auf die zweite Art spielt. Denn während des Climbs habe Riot Mort bewusst Kombinationen vermiedenen, mit den er sich nicht wohlfühlte. Er habe gespielt, um zu gewinnen, nicht um zu lernen – wie das eigentlich sein Job wäre.

Letztlich führte so eine „auf Sieg“ optimierte Spielweise auch dazu, dass er sich nur noch um die Leute kümmerte, die das Spiel genauso hart suchten wie er selbst zu der Zeit. So könne man aber ein Spiel nicht entwickeln, denn man müsse sich an alle Leute richten, nicht nur an die wenigen Elite-Spieler.

Jemand, der „freiwillig“ dieses Leben in der Grind-Hölle für sich gewählt, ist der Twitch-Streamer Tyler1:

