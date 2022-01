TFT geht’s 2022 richtig gut – Chef verspricht neuen Content für Jahrzehnte

Teamfight Tactics ist der Auto Battler zu League of Legends. Das Spiel wurde 2019 veröffentlicht und erfreute sich gerade zum Ende von 2021 großer Beliebtheit. Der Lead Designer von TFT hat in einem Video auf das Jahr 2021 zurückgeblickt und interessante Ausblicke für die Zukunft gegeben.

Wo steht TFT gerade? Teamfight Tactics hatte Anfang 2021 mit einem eher schwachen Set 4 und später mit einem ebenfalls mittelmäßigen Set 5 zu kämpfen. Die Mechaniken kamen bei vielen Spielern nicht gut an und der Zufall spielte eine viel zu große Rolle, auch abseits der Auswahl der Champions.

Das änderte sich mit dem aktuellen Set 6, das für viele positive Reaktionen sorgte:

Das Set wirkt ausbalancierter und hat einen geringeren Fokus auf Zufall

Das erste Promo-Turnier bekam trotz geringem Preisgeld gute Zuschauerzahlen

Das Set holte die großen Streamer William “Scarra” Li und Jeremy “Disguised Toast” Wang zurück

Generell konnte TFT auch auf Twitch zulegen und knackte im November 2021 erstmals die Marke von 140.000 gleichzeitigen Zuschauern seit dem Release im Juli 2019 und das, obwohl die Weltmeisterschaft 2021 bereits im Oktober stattfand (via Sullygnome).

Auch inhaltlich hat das Spiel ordentlich zugelegt. So wurde Anfang 2021 der Hyper Roll veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Art Turbo-Modus, in dem Matches nur 15 Minuten dauern und alles generell viel schneller abläuft. Wenig später wurde dann ein spezieller Spectator Mode für Turniere implementiert.

Zum Ende des Jahres wurde der Modus Double Up als Beta gestartet. Dort spielt man im 2er-Team und kann sich gegenseitig mit Champions und Gegenständen aushelfen. Scheidet jedoch ein Spieler aus, endet das Match für beide.

Was sagt der Chef des Spiels über TFT? Stephen “Mortdog” Mortimer ist der Lead Developer von TFT und teilt regelmäßig Matches und Ausblicke in die Zukunft auf seinem YouTube-Kanal.

In seinem großen Jahresrückblick verrät er, dass TFT 2021 in der Zahl der Spieler und Entwickler gewachsen ist und zudem für die nächsten Jahrzehnte Content bekommen soll (der relevante Teil beginnt ab 1:12:10).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

TFT soll eine Art 2.0-Version bekommen, hat feste Pläne für die nächsten 3 Jahre

Was ist an Neuerungen geplant? Wie Mortdog im Video verrät, arbeiten die Entwickler an einer Art 2.0-Version von TFT. Dabei soll es sich nicht um ein neues Spiel handeln, sondern eher um eine Weiterentwicklung von TFT:

Ich erinnere mich, dass Meddler [Anmerkung: Andrei van Roon, der Vice President von League of Legends] sagte: “Wir müssen ein TFT 2.0 finden”. Ich glaube, dieses Jahr hat uns in vielerlei Hinsicht sehr stark in diese Richtung gebracht. Anfang nächsten Jahres wird es einige Ankündigungen geben, die meiner Meinung nach zeigen werden, wovon wir sprechen.

Laut Mortdog soll es bereits jetzt einen konkreten Plan für die nächsten drei Jahre und für etliche neue Sets geben. TFT soll nicht nur für Jahre, sondern für Jahrzehnte weiterlaufen, selbst wenn sie nur die Hälfte ihrer Pläne umsetzen könnten.

Dazu haben die Entwickler auch die Größe des Teams erhöht:

Wir haben mehr Leute. Wir haben ein Führungsteam, neue Engineers, neue Artits, neue Designer. Es fühlt sich so an, als würden wir 2022 weiter aufsteigen.

Für 2022 sind bereits der Release von Set 6.5 im Februar und der Release von Set 7 geplant. In einem von diesen Sets wird der Charakter Silco aus der Serie Arcane mit aufgenommen. Außerdem wird es wieder einige Turniere pro Set und eine Weltmeisterschaft geben, die 2021 bereits ein Preisgeld von 250.000 Dollar enthielt.

Mortdog betonte in seinem Video zudem, dass er täglich die Beschwerden von Spielern lese, die sich bessere Balance, Bugfixes oder eine bessere Mobile-Version wünschen. Er sehe viel Potential, um TFT in den kommenden Jahren noch besser zu machen.

Was sagt ihr zu Teamfight Tactics? Habt ihr es in den letzten Wochen gespielt oder seid ihr irgendwann ausgestiegen? Was mögt ihr und was stört euch an dem Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare.