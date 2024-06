Spieler denken, sie haben einen Weg gefunden, um in TFT leicht zu gewinnen – Riot warnt: „Guter Weg, um gebannt zu werden“

In Set 11 von Teamfight Tactics haben Spieler einen Cheat entdeckt, der ihnen einen erheblichen Vorteil verschafft. Riot Games reagierte schnell auf die Vorfälle und kündigte strenge Maßnahmen gegen die Cheater an.

Um was geht es? In Set 11 von TFT haben einige Spieler eine Möglichkeit entdeckt zu cheaten, um sich einen erheblichen Vorteil im Spiel zu verschaffen. Bei dem Cheat handelt es sich um ein Tauschskript, das die Champions auf dem Board automatisch perfekt umstellt, kurz bevor die nächste Kampfrunde beginnt.

Nun äußerte sich auch Riot selbst zu den Vorfällen.

Guter Weg, um gebannt zu werden

Was ist die Reaktion von Riot? Durch einen Post des Nutzers Frodan auf X wurde unter anderem der Lead Designer für Teamfight Tactics, Mortdog, auf ein Video mit dem Cheat aufmerksam.

In seinem Stream auf Twitch sieht er sich dieses an und merkt an, dass dies ein guter Weg sei, um schnell gebannt zu werden . Weiterhin betont er, dass es nicht schwer zu erkennen sei, wenn ein Spieler diese Methode benutzt, um ein positives Spielergebnis für sich zu erzielen.

Auch Matt Paoletti, der bei Riot unter anderem für das Anti-Cheat-System verantwortlich ist, äußert sich zu dem Post des Nutzers Frodan auf X.

In seinem Statement sagt er, dass das Nutzen dieses Cheats gegen die ToS verstoße und zu einem zweiwöchigen Bann führen werde. Sollte dann bemerkt werden, dass Spieler dieses Tool weiterhin nutzen, werde dies sogar zu einem permanenten Bann führen, so Paoletti.

Wie reagiert die Community auf den Cheat? Nachdem sich der Content Creator Frodan in seinem Post auf X sehr über das Cheating-Video aufgeregt hat, stimmen ihm die Nutzer unter seinem Post zu. Manche kritisieren jedoch auch, dass Vanguard, das Anti-Cheat-System von Riot, so etwas gar nicht erst zulassen sollte.

So schreiben einige Nutzer:

kekrofler merkt auf X an: Sollte Vanguard diesen Mist nicht verhindern oder prüft es keine TFT-Lobbys?

justmenacing schreibt auf X: Da es sich um ein tatsächliches Skript handelt, werden diese Konten hoffentlich gesperrt.

VanillaHellen kommentiert auf X: Ich dachte, die ganze Idee hinter Vanguard sei, keine Skripte und Hacks zuzulassen?

Cheaten ist in vielen Online-Multiplayer-Spielen ein großes Problem. Auch in Counter-Strike 2 haben sich vor allem in den letzten Monaten viele Spieler über Cheater im Spiel beschwert. Statistiken zufolge haben insgesamt 15% der Spieler einen VAC-Bann erhalten. Wie es dazu kam, lest ihr hier: Das größte Spiel auf Steam bannt angeblich 15 % seiner Spieler permanent