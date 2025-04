Entwickler von Riot Games hat in Streams tiefe Einblicke in sein Spiel gegeben, aber Spieler waren so fies, dass er es jetzt lässt

Nun gibt es einen konkreten Release-Termin für Wuchang: Fallen Feathers: Am 24. Juli 2025 soll es so weit sein.

Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, als ‘die Hater gewinnen.’ Sie haben mich echt getroffen, was ich nach sechs Jahren nur ungern zugebe. Aber ich werde eine Pause einlegen, weil ich nicht mehr viel davon ertragen kann. Es beeinträchtigt mich teilweise sehr. Also keine X-Posts mehr von mir für eine Weile […], keine Patch-Rundowns mehr. Sie waren immer eine optionale Sache, sie waren keine von Riot gesponserte Sache, ich muss sie nicht machen, also werde ich es für eine Weile nicht tun. Wahrscheinlich werde ich eine Zeit lang überhaupt nicht mehr streamen.

„Ich ziehe mich für eine Weile aus den Extra-Sachen zurück. Die letzten Wochen und Monate waren wirklich hart, denn ich stand im Rampenlicht und war die Zielscheibe für eine Menge Frustrationen rund um TFT. Man braucht nur auf einen meiner Twitter-Posts der letzten Zeit zu klicken und die Antworten zu lesen… Ich habe in letzter Zeit eine Menge abbekommen, bis zu einem Punkt, an dem ich ziemlich ausgebrannt bin.“

Warum zieht sich Mortdog zurück? Am 28. April hat Mortdog ein einstündiges Video auf YouTube veröffentlicht, in dem er über das Balancing von Teamfight Tacticts spricht. Am Ende des Videos erklärte der Entwickler dann, dass Streams und sonstige Bonus-Einblicke, die er der Communkty gewehrte, jetzt erstmal enden.

Um wen geht es? Stephen „Mortdog“ Mortimer ist ein Entwickler bei Riot Games. Dort ist er als Gameplay-Director für das „League of Legends“-Spinoff „Teamfight Tactics“ zuständig, das 2019 für mobile Geräte herauskam. Zuvor war er über 11 Jahre bei Nintendo tätig und betreute dort als Designer Spiele wie Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars.

