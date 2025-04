Der erste Weltmeister von League of Legends ist mit 36 Jahren verstorben, Fans trauern um eine Legende

Am 28. April 2025 ist Maciej „Shushei“ Ratuszniak verstorben. Er war Mitglied des ersten Weltmeister-Teams in League of Legends.

Um wen geht es? Der ehemalige „League of Legends“-Profi Maciej Ratuszniak, besser bekannt als Shushei, ist am 28. April 2025 im Alter von 36 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Das teilte die Schwester des Verstorbenen in einem Post auf Facebook mit.

Shushei gehörte zu den Spielern, die 2011 die erste Weltmeisterschaft von League of Legends gewannen, die Riot Season 1 Championship. Für das Team von Fnatic setzte er sich im Finale mit 2:1 gegen das ebenfalls europäische Team „against All authority“ durch und wurde obendrein zum MVP (wertvollster Spieler) des Turniers gewählt.

Schon im Jahr 2023 beendete Shushei seine Karriere als aktiver E-Sportler, konnte bis dahin aber noch erste Plätze beim Intel Extreme Masters Season V in Hannover und dem Intel Extreme Masters Season VI in New York verbuchen.

Ex-Team und Fans zollen Respekt

In den sozialen Netzwerken zeigen sich Fans und Shusheis einstiges Erfolgsteam von dem Verlust des E-Sportlers betroffen. Fnatic schreibt auf X:

Gestern haben wir in Shushei eine Legende verloren. Shushei war Teil des unglaublichen Fnatic-Teams, das 2011 die allererste ‘League of Legends’-Weltmeisterschaft gewann und damit für viele unserer Fans die Fnatic LoL-Fangemeinde begründete. Unsere Gedanken sind bei seinen Freunden und seiner Familie.

Auf Reddit teilen einige Fans zudem ihre liebsten Erinnerungen an Shushei. Ein Nutzer erzählt:

„Meine Lieblingserinnerung an Sushei ist einer seiner S3- oder S4-Streams, nachdem er eine lange Pause eingelegt hatte, in der seine Platzierungen ihn irgendwo in den Gold-Bereich platzierten und er im Champ-Select nach der Mid[lane] fragte, woraufhin sein Midlaner ihn fragte: ‘Welchen Rang hast du?’, und Sushei einfach antwortete: Weltmeister.“

Ein anderer User berichtet: „Oh nein, ich erinnere mich, wie ich seine Streams […] und sein Gragas-Gameplay und das S1-Finale gesehen habe, als ich gerade angefangen hatte, League zu spielen… Ich war buchstäblich 14 und ich erinnere mich, dass ich dachte: ‘Ich will so sein wie er!!!’“

Die Community ist sich auf jeden Fall einig: Shushei ist eine Legende und mit 36 Jahren viel zu jung gestorben.