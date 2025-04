Ein unbeliebter Champion in LoL ist aktuell auch der schlechteste, obwohl er 2024 groß überarbeitet wurde

In League of Legends ändern Patches regelmäßig, welche Champions gut sind oder häufig gespielt werden. Dabei gibt es aber einige Kandidaten, bei denen das etwas schwieriger ist. Bei einem alten Champion scheint auch ein Rework nicht geholfen zu haben.

Um welchen Champion geht es? Skarner ist ein Veteran im Roster von League of Legends. Seit 2011 kann man den Kristall-Skorpion spielen, der vorzugsweise im Jungle vertreten ist. Doch er gehörte lange Zeit zu den unbekannteren und unbeliebteren Champions.

Schon vorher wurde Skarner mehrere Male leicht überarbeitet, und 2024 kam dann ein großes Rework. Er wurde nicht nur visuell angepasst, sondern auch seine Fähigkeiten wurden überarbeitet. Obwohl seine Überarbeitung anfangs einen positiven Einfluss hatte, scheint davon heute nichts mehr übrig zu sein.

Unbeliebt und dann noch kaum erfolgreich

Wie steht es aktuell um Skarner? Wenn man sich die Statistiken von Skarner auf dem aktuellen Patch bei lolalytics.com anschaut (Stand: 26.04.202), dann sieht es für den Skorpion gar nicht gut aus:

Auf alle Ränge bezogen, ist er mit einer Pick-Rate von 0,91 % der zweit-unbeliebteste Champion. Mit einer Win-Rate von 43,73 % ist er in dem Bereich aktuell der schlechteste Champion im Spiel.

Im höheren Bereich sieht das ähnlich aus. In Smaragd oder höher hat er eine Pick-Rate von 1,02 % und eine Win-Rate von 47,76 %. Hier ist er in beiden Aspekten auf dem untersten Platz.

Dass er unbeliebt und kaum erfolgreich ist in der Solo-Queue, ist ein ziemlich schlechtes Zeichen. Andere Champions wie Rek´Sai, Ivern, Taric oder Ziggs sind auf alle Ränge bezogen zwar auch unbeliebt, aber haben nicht so eine schlechte Win-Rate, oder im Falle von Taric und Ziggs sogar eine ziemlich gute Win-Rate.

Woran liegt das? Das ist nicht immer leicht zu beantworten, aber man kann Vermutungen anstellen. Zum einen ist sein Kit zwar gut, vor allem die Möglichkeit, Gegner mitzunehmen, doch sie erfordert auch Teamplay und gute Priorisierung. Nimmt man als Skarner den falschen Gegner im Teamfight oder das Team reagiert nicht, dann kann so etwas schnell nach hinten losgehen. Skarner kann zwar gut in Fights hereingehen, doch fliehen ist schwieriger.

Auch die aktuelle Jungle-Meta ist relevant. Laut den Daten (via lolalytics.com) wird Skarner aktuell von Champions wie Volibear, Warwick, Kayn oder Amumu gekontert. Das sind Champions, die ziemlich beliebt sind.

Im Profi-Bereich sieht das alles aber besser aus. Laut gol.gg gehört er aktuell mit 226 Matches zu den 5 beliebtesten Junglern der Spring Season. Aber auch hier hat er nur eine Win-Rate von 42 %.

Was sagt die Community dazu? Unter einem Reddit-Post wird die Skarner-Situation diskutiert. RW-Firerider (via Reddit) sagt dazu, dass Skarner ein Champion ist, der wohl nie gut in Solo-Queue und im Pro-Play sein wird.

GothaV2 (via Reddit) ist ein Skarner-Main und enttäuscht, dass der Champion unpopulär ist, obwohl er das Kit gut findet. DarthVeigar_ (via Reddit) findet, dass sein Problem ist, dass er einfach ein langweiliges Kit hat.

Was sagt ihr zu Skarner? Findet ihr in seit dem Rework besser oder habt ihr ihn schon vergessen, weil man ihn kaum mehr sieht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch in anderen Bereichen geht es Skarner nicht sonderlich gut: Ein unbeliebter Champion in LoL hat einen traurigen Rekord, von dem Lux-Fans nicht mal träumen könnten