LoL: der unbeliebteste Champion rutscht von Platz 167 in die Top-10 – aber nicht alle sind zufrieden

Der Champion Skarner in League of Legends war bisher einer der unbeliebtesten im Spiel, aber mit Patch 14.7 hat sich das schlagartig geändert und ihn in die Top 10 gebracht.

Um welchen Champion handelt es sich? Es handelt sich hierbei um Skarner, der in letzter Zeit statistisch gesehen die niedrigste Pickrate unter den Spielern hatte. Das hat sich jedoch heute geändert, denn mit dem neuen Patch 14.7 hat es der Champion sogar auf Platz 7 der meist gespielten Champions geschafft (via op.gg)

Wieso wird Skarner häufiger gespielt? Grund hierfür dürfte vor allem der neue Patch 14.7 sein, der umfangreiche Überarbeitungen für den Champion mit sich brachte. Die Fähigkeiten von Skarner wurden einer umfassenden Überarbeitung unterzogen:

Mit seiner Q „Gesplitterte Erde“ reißt er einen Felsbrocken aus dem Boden, der seine Angriffe verstärkt und abgefeuert werden kann.

Skarner erhält mit seiner W „Seismische Bastion“ einen Schild und löst ein Erdbeben aus, das Schaden verursacht und Gegner verlangsamt.

Mit seiner E, „Ixtals Impuls“ kann er, vorwärts stürmen. Kollidiert er mit einem Champion oder einem großen Monster, schleudert er sie gegen die nächste Wand, fügt ihnen Schaden zu und betäubt sie.

Skarners R, „Aufspieße“, lässt seine Stacheln nach vorn schlagen, um gegnerische Champions zu unterdrücken. Unterdrückte Opfer werden von Skarner mitgezogen, während er sich bewegt.

Neben Skarners Fähigkeiten wurden auch seine Skins angepasst.

Wie läuft das Rework? Die neuen Änderungen scheinen bisher nicht ganz zu überzeugen. Laut der Statistikseite U.G.G hat Skarner bisher eine der niedrigsten Siegquoten im gesamten Spiel mit nur 39,03%.

Die Entwickler könnten also gezwungen sein, einige Anpassungen sehr zeitnah vorzunehmen, um den Champion weiterhin attraktiver für Spieler zu machen.

Welche Änderungen gibt es noch? Die Lore von Skarner wurde ebenfalls überarbeitet. Riot verfolgte hierbei das Ziel, eine konsistente Erzählung für ganz Runeterra zu schaffen.

In einem Youtube-Video mit der leitenden Schriftstellerin von LoL ist Skarner in Ixtal als eines der dienstältesten und Gründungsmitglieder der herrschenden Kaste, den Yun Tal, bekannt. Der Champion hört „Geflüster“, welches ihn dazu drängt, die Isolation Ixtals zu beenden, was ihn derzeit in Paranoia versetzt.

Die gesamten Neuerungen der Lore könnt ihr hier sehen:

Eine neue Lore, die für Verwirrung sorgt

Reaktionen aus der Community: Riots Neuinterpretation der Brackern-Überlieferungen wurde von den Fans mit gemischten Gefühlen aufgenommen, insbesondere in Bezug auf die Verbindung mit dem Ursprung von Hextech.

Einer der Hauptkritikpunkte der Community ist, dass immer noch zu viele Fragen unbeantwortet sind. So schreibt der Nutzer “meshgate6836”, dass es immer noch offene Fragen zum Hextech-Aspekt gibt und es eine gute Idee wäre, einige dieser Fragen in… Ich weiß nicht… einer Art Entwicklerblog zu beantworten .

