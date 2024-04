LoL: Der neue Patch bringt einen der stäksten Top-Laner zurück in den Jungle

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Gerade die erhöhten Mana-Kosten zeigen, dass Riot Olaf aus seiner aktuellen Position verbannen möchte. Denn Mana ist jetzt schon ein großes Problem für Olaf in der Top-Lane, auch wenn er dort nach wie vor dominiert. Der erhöhte Schaden an Monstern wird zusätzlich für einen besseren Jungle Clear sorgen.

League Content Creator Spideraxe berichtet ( via X ) von folgenden Änderungen an Olaf, die bereits im PBE (Public Beta Environment) für den kommenden Patch getestet wurden:

Zu den ältesten Champions in LoL gehört Olaf, der Berserker. Er verfügt nicht nur über ordentlich viel Leben, sondern auch über eine mächtige Ult. Diese versetzt ihn nämlich in einen Rage-Modus, der ihm Laufgeschwindigkeit und Immunität gegen Massenkontrolleffekte gibt.

Zu den Stärken von League of Legends gehören unter anderem die vielen regelmäßigen Updates. Immer wieder müssen sich Spieler den neuen Gegebenheiten anpassen. Teils ändert sich dadurch sogar die Lane, auf der ein Champion gespielt wird. So vielleicht auch im neusten Patch.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to