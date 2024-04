LoL gesteht Fehler ein und behebt ihn radikal: Ein Champ wird aus dem Jungle verbannt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In Profi-Games hingegen würde sie dominieren – wie es zum Beispiel schon der T1-Supporter Keria bewiesen hat. Sie wurde häufig von Pro-Players gespielt, egal ob LCK, LCS oder LEC. Dabei pickte man sie vor allem auch gerne als Jungler. Ihre Fähigkeit, mit ihrer Q fast den dreifachen Schaden an Jungle-Mobs zu verursachen, machte sie besonders effektiv.

Schaut man sich auch die Pick-Rate von Rell-Jungle auf allen Rängen an, zeigt sich eine Quote von 0,4 %. Auch als Supporter wird sie mit einer Pick-Rate 2,7 % gar nicht so häufig gespielt

Trotz ihrer Beliebtheit bei Profi-Spielern wurde Rell nur noch selten im Ranked gespielt. Was darauf hindeutet, dass sie für die breite Masse der Spieler nicht so gut funktionierte, wie es das Entwickler-Team zunächst erhofft hatte.

