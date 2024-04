LoL: Vor manchen Matches schläft er nur eine Stunde – Das ist Oner

Oner hat nicht nur gemeinsam mit seinem Team einige Titel geholt. Im LCK Spring Split 2022 wurde er zum LCK Finals MVP gekürt. Zusätzlich erhielt er weitere Auszeichnungen wie den Titel “LCK Jungle of the Year” im Jahr 2023 sowie den Platz im LCK 1st All-Pro Team im Frühling 2023 und im LCK 2nd All-Pro Team im Frühling 2022, Sommer 2022 und Frühling 2024 (via lol.fandom )

Im Dezember desselben Jahres wechselte er dann in das Hauptteam von T1 und ist seitdem ein fester Bestandteil des Teams. In dieser Zeit konnte er bereits zwei Titel gemeinsam mit dem Team erreichen. Zum einen gewann er den LCK Spring Split 2022.

So begann Oners Karriere bei T1: Oner spielt seit März 2020 für den Verein T1. Zunächst begann er seine Reise im T1 Academy-Team, das für aufstrebende Spieler gedacht ist, die an der LCK Academy Series teilnehmen.

Auf seinem Instagramprofil gewährt der Profi gelegentlich persönliche Einblicke in sein Leben. Zum Beispiel berichtet er in einem Post , dass er bei Matches außerhalb seiner Heimat oft nicht gut schlafen kann und manchmal sogar nur eine Stunde schläft. Dennoch hindert ihn das nicht daran, große Titel zu gewinnen.

Das ist Oner: Oner, mit bürgerlichem Namen Mun Hyeon-Jun, stammt aus Südkorea und wurde am 24. Dezember 2002 geboren. Der 22-jährige Profi spielt derzeit für den LoL-Weltmeister T1 und sein Vertrag läuft noch bis November dieses Jahres. Er nimmt die Position des Junglers ein (via lol.fandom )

