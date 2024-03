LoL: Der aktuell unbeliebteste Champion wird endlich verbessert: „Wie ein verdammtes Horrorfilm-Monster“

In League of Legends werden regelmäßig Champions überarbeitet, die unbeliebt sind oder einfach nicht zum modernen LoL passen. Das Rework zu Skarner steht endlich vor der Tür und Riot zeigt uns, was er kann. Die Spieler scheinen sich darauf zu freuen.

Was sind Reworks in LoL? Regelmäßig werden Champions überarbeitet. Dabei werden Kernmechaniken mal mehr oder mal weniger modernisiert und verändert. Ein Rework kann viele Gründe haben. Seien es alte Champions, die nicht mehr ganz modern sind, wie Dr.Mundo oder einfach unbeliebte Champions, die wirklich keiner spielt.

Zu letzteren gehört der Skorpion Skarner, der schon immer recht unbeliebt war. Schaut man auf op.gg dann sieht man, dass er der aktuell unbeliebteste Champion ist und nur in rund 0,49 % aller Ranglisten-Matches gespielt wird. Doch jetzt wird er endlich angepasst und fast alle Fähigkeiten haben sich geändert.

Es sieht richtig spaßig aus

Skarner wurde komplett überarbeitet. Nicht nur sein Aussehen und das Aussehen seiner Skins haben sich verändert, sondern auch alle seine Fähigkeiten.

Seine passive Fähigkeit verursacht bei Angriffen und Fähigkeiten beim Gegner Stacks, die bei 3 Stacks für eine gewisse Zeit Schaden basierend auf dem maximalen Leben verursachen.

Bei seiner Q-Fähigkeit reißt er ein Stück Erde aus dem Boden und seine 3 nächsten Auto-Attacks verursachen zusätzlichen Schaden, haben eine erhöhte Reichweite und er hat mehr Attack-Speed; bei seinem dritten Schlag wirft er das Stück Erde auf den Boden.

Drückt man die Q, bevor man die Auto-Attacks macht, nochmal, dann wirft er das Stück Erde

Bei seiner W erhält Skarner ein Schild und verursacht um ihn herum Schaden und verlangsamt die Gegner

Bei seiner E spurtet Skarner nach vorne, ignoriert alle Wände und Terrain und nimmt den ersten Gegner oder das erste Monster mit, knallt ihn an die nächste Wand und stunnt den Gegner

Seine Ultimate wurde im Kern nicht verändert, er kann jetzt sogar 3 Gegner mitnehmen. Innerhalb des Festhaltens erhält er für kurze Zeit Bonus-Movement-Speed. Seine Q-, E- oder Flash-Fähigkeit kann er während der Ultimate aber nicht benutzen.

Genaueres zu den Fähigkeiten findet ihr in diesem Video:

Die Community auf Reddit ist begeistert vom Rework und freut sich, den alten Champion im neuen Gewand auszuprobieren.

GaiusQuintus: Dass Skarner wie ein gottverdammtes Horrorfilm-Monster aus den Wänden bricht, ist fantastisch.

daswef2: Ich persönlich freue mich auf dieses Kit, er sieht nach Spaß aus und scheint eine bessere Balance zwischen zu einfach und zu verrückt im Vergleich zu einigen anderen Veröffentlichungen zu finden.

Glizzy_Cannon: Ich liebe die Fähigkeiten, aber sein Modell ist so fade. Sie hätten einfach sein kristallines Exoskelett oder zumindest eine bessere Farbe behalten sollen.

Das Rework von Skarner erscheint mit dem dazugehörigen Patch am 2. April 2024. Wie seine Fähigkeiten in der alltäglichen Praxis aussehen, wird man dann sehen können. Viele der heute bekannten Champions sahen mal ganz anders aus und bekamen dann ein Rework. 5 davon seht ihr hier: 5 Rework-Champions in LoL, die früher ganz anders waren