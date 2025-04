Ein neuer Skin in LoL kostet so viel wie 5 Spiele, ist so kompliziert, dass man eine Anleitung braucht, um ihn zu kaufen

In League of Legends sind die Skins nicht nur eine wichtige Einnahme-Quelle für Riot, viele Spieler mögen es, ihre liebsten Champions im neuen Gewand zu spielen. Seit letztem Jahr gibt es aber kontroverse Gacha-Skins, für die man tief in die Taschen greifen muss. Ein Spieler erklärt, wie ihr das am effizientesten anstellt.

Was sind die Gacha-Skins? Im Zuge des Releases von Arcane Staffel 2 wurde der erste Exalted-Skin veröffentlicht. Das sind spezielle Skins, die es nur im Sanctum gibt. Das ist eine Gacha-Mechanik, in der ihr Sparks kauft, die zufällige kosmetische Items freischalten. Vorher gab es schon die Mythic-Chromas.

Der größte Preis ist der Exalted-Skin, den man mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 % freischalten kann. Nach 80 Pulls bekommt man den Skin aber garantiert. Dafür braucht man 32.000 RP, als Bundle im Store kann man aber nur ein Paket mit 33.500 RP für 244,99 € kaufen. Aktuell ist der Exalted-Skin Sahnz-Uzal Mordekaiser.

Dieser Skin wurde von den Spielern kritisiert, weil man zum einen viel Glück braucht oder viel Geld investieren muss. Ein Spieler hat jetzt eine Methode präsentiert, mit der man an den Skin kommt und vielleicht sogar Geld spart.

Spieler zeigt Methode, mit der ihr Geld sparen könntet

Was ist das für eine Methode? Der User Spoons-C zeigt in einem Reddit-Thread mit über 3000 Upvotes eine Methode für die Spieler, die sich unbedingt den neuen Mordekaiser-Skin holen wollen. Er betont auch extra, dass diese Methode für die Leute ist, die sich den Skin holen wollen. Er will niemanden dazu animieren.

Statt auf das große Paket mit 33.500 RP zu setzen, empfiehlt er, dass man schrittweise vorgeht:

1. Für 4,99 € das RP-Paket holen (in diesem Schritt ist man bei einer Chance von 0,5 %)

2. Für 10,99 € das RP-Paket holen (in diesem Schritt ist man bei einer Chance von 1,99 %)

3. Für 10,99 € das RP-Paket holen (in diesem Schritt ist man bei einer Chance von 3,92 %)

4. Für 10,99 € das RP-Paket holen (in diesem Schritt ist man bei einer Chance von 5,38 %)

5. Für 21,99 € das RP-Paket holen (in diesem Schritt ist man bei einer Chance von 8,66 %)

6. Für 34,99 € das RP-Paket holen (in diesem Schritt ist man bei einer Chance von 13,93 %)

7. Für 49,99 € das RP-Paket holen (in diesem Schritt ist man bei einer Chance von 21,32 %)

8. Für 99,99 € das RP-Paket holen (nach diesem Schritt hat man 80 Pulls gehabt und eine Chance von 100 %)

Wichtig ist, dass ihr bei jedem Schritt pullt, denn dadurch könnt ihr Glück haben und den Skin vorher ziehen. 1 von 5 Spielern kann durch diese Methode 100 € sparen und den Skin vorher bekommen. Beachtet aber, dass ihr bei dieser Methode 1.500 RP weniger bekommt, als wenn ihr das große Paket für 244,99 € kauft.

Ist das eine valide Methode? Es ist auch mit dieser Methode sehr teuer. Nur wenn ihr den Skin unbedingt wollt, solltet ihr in Erwägung ziehen, so viel Geld ausgeben.

Selbst wenn man den Skin vor den 80 Pulls zieht, ist es wahrscheinlich, dass ihr über 100 € dafür ausgeben werdet. Dafür könnt ihr euch 10 normale Skins kaufen.

Außerdem ist es auch eine sehr aufwendige Methode, für die ihr 8 Mal RP-Pakete kaufen müsst. Ob sich das für einen einzelnen Skin lohnt, muss jeder selbst entscheiden.

Seit dem Release der Exalted-Skins wird Riot von Teilen der Spielerschaft kritisiert. Auch, weil viele Skins laut der Meinung einiger Spieler den hohen Preis nicht rechtfertigen. Aber die Community hat auch Kritikpunkte an kostenlosen Skins: LoL: Spieler hassen einen neuen Skin, der genau die Fehler wiederholt, die Riot vor 2 Monaten gemacht hat