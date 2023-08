LoL: Spieler hassen den neuen 200€-Skin und die Antwort von Riot macht die Lage nicht besser

Letzte Woche wurde bekannt, dass in League of Legends eine neue Art probiert wird, einen speziellen Skin zu erhalten. Dark Cosmic Erasure Jhin sorgte durch seine Gacha-Mechanik für eine Kontroverse in der LoL-Community. Nun reagiert Riot selbst darauf, will aber nichts am System ändern.

Was ist passiert? Letzte Woche wurde der neue Jhin-Skin bekannt, der aber ein neues System zum Erhalt ausprobieren soll.

Nur aus speziellen Loot-Boxen in einem gewissen Zeitraum erhältlich

Ist eine Variation eines vorherigen Skins, weswegen viele Leute sagen, es sei nur ein Chroma

1 % Chance, ihn aus den Boxen zu ziehen

Bei 30 Boxen erhält man ihn garantiert (würde bis zu 200 € in RP kosten)

Nicht direkt kaufbar

Wir werden den Skin oder seinen Einführungsplan nicht ändern

Wie reagiert Riot auf den Backlash? In einem längeren Reddit-Post antwortet Executive Producer Riot Brightmoon auf die Kontroverse. Riot will mit diesem Experiment eine neue Form von Rarität bieten. Anders als die Prestige-Skins, die über die Zeit für immer mehr Spieler erreichbar waren, soll dieser Skin durch das Gacha-System eine neue Bedeutung bekommen.

Dieser neue Skin ziele nur auf eine sehr kleine Prozentzahl der Spieler an, die eben diese Rarität haben wollen. Außerdem soll dieses Experiment keine Ressourcen aus anderen Bereichen ziehen, die für alle Spieler gedacht seien.

Riot reagiert hier zwar auf die Community, doch die eigentliche Kritik wird nicht konkret angesprochen, und auch am Anfang des Posts wird von Riot Brightmoon direkt klargestellt, dass nichts am geplanten Release des Skins geändert wird: Wir werden den Skin oder seinen Einführungsplan nicht ändern .

Die Community ist mit der Reaktion nicht zufrieden

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren zum Reddit-Post sind die User nicht zufrieden mit der Erklärung und Reaktion Riots (via reddit.com).

Sareos: Ich bin mir nicht sicher, wer bei Riot das hören muss, aber Gacha ist keine Seltenheit, es ist ein Privileg. […] [Es ist] ein Wohlstandsstatus, ein Symbol dafür, dass jemand einfach Geld in das System geworfen hat, bis er erhielt, was er wollte.

Spideraxe30: Hey Brightmoon, ich möchte offen sein und in gutem Glauben darüber sprechen. Wir verstehen, dass Riot ein Unternehmen ist und Geld verdienen muss, aber das fühlt sich immer noch wie der falsche Ansatz für die Erstellung seltener Premium-Inhalte an.

bakageyama_: Wenn die Leute exklusive Dinge haben wollen, sollten sie schwer zu bekommen sein durch Spielen und nicht durch Geld. Es könnte immer noch exklusiv sein!

Die Leute argumentieren unter dem Post gewissenhaft und mit nachvollziehbaren Punkten. Sie wollen lieber exklusive Inhalte, die man verdient, und nicht solche, die zeigen, wie viel Glück oder Geld man hat.

Wie das Experiment funktioniert, will Riot in zukünftigen Dev-Update-Videos zeigen.

