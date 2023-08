LoL: Neuer Skin soll nur über Gacha-System erhältlich sein und bis zu 200 € kosten – Spieler sind sauer

Riot Games versucht mit League of Legends immer an der monetären Stellschraube zu arbeiten. Neue RP-Preise, Battle Passes und Co. wurden in den letzten Jahren eingeführt. Auch an die Skins gehen sie immer mal wieder ran. Ein Leak suggeriert dort jetzt aber ein Gacha-System, und die Spieler sind nicht erfreut.

Was sagen die Leaks? Im nächsten Patch kommen neue Cosmic-Skins zu League of Legends. Der Champion Jhin, der schon einen solchen Skin hat, soll im Zuge des Patches eine neue Version seines Skins bekommen. Doch regulär kaufen könnt ihr den „Dark Cosmic Erasure Jhin“ nicht.

Den Skin erhaltet ihr laut Twitter-User Julex_Gameplays nur, wenn ihr ihn aus einer Cosmic 2023 Capsule zieht. Ein klassisches Gacha-System, was es so bisher nicht in LoL gab. In TFT hingegen hat Riot dieses System schon länger eingeführt. Auch die Mythic-Skins haben durch die Mythic-Shards ein ähnliches Zufallssystem, was man aber durch die Battle Passes gezielt angehen kann.

Für 200 € gehört er garantiert euch

Kann man den Skin garantiert erhalten? Riot hat aber eine Garantie eingebaut, denn nach 30 geöffneten Kapsel erhaltet ihr den Skin garantiert. Dafür braucht ihr 22.500 Essenzen, die euch schlappe 200 € kosten würden. Momentan gibt es dieses System aber nur auf dem PBE und nicht auf dem Live-Server.

Wie reagiert die Community darauf? Unter einem Post auf Reddit von „williamis3“ diskutieren die Spieler über das neue System und bewegen sich zwischen Frust und Zynismus.

QuackologistExpert: Ist das deren Ernst? Sie brauchen das Geld wirklich, huh…

radiatione: Riot verwendet Gacha bereits in anderen Spielen. Es ist nur so, dass LoL alt ist und es schwierig ist, Änderungen einzuführen, die für die Spieler schlechter sind, und LoL hat eine lautstarke und aktive Community.

KKilikk: Inzwischen hat China diese Bonus-Chromas als Teil ihres ekelhaften Gacha-Modells, das noch schlimmer ist als dieser neue Loot-Meilenstein-Müll.

In China scheint das System schon deutlich schlimmer zu existieren. Viele User sind auch nicht überrascht, dass Riot so handelt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie bei Legends of Runterra und TFT ein ähnliches System haben.

Ob das System so durchgeht, nachdem sich auf vielen Plattformen Spieler beschweren, sehen wir spätestens in 2 Wochen. Bei solchen monetären Änderungen lässt Riot meistens nicht mit sich reden. Was sagt ihr zu dem möglichen neuen Gacha-System? Schreibt es uns in die Kommentare.

