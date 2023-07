LoL: Was kostet es alle Skins zu kaufen und was passiert, wenn man alle hat?

Mit aktuell 164 Champs gibt es in League of Legends nicht nur eine Menge spielbare Charaktere, sondern auch eine Vielzahl an Skins für diese. Manche Champions haben allein schon 19 Skins, und somit gibt es viele Möglichkeiten, euren Champs ein neues Aussehen zu verleihen. Doch was ist, wenn man sie alle kauft?

League of Legends verdient sein Geld als Free to Play -Spiel vor allem durch Mikrotransaktionen in Form von Skins oder Lootboxen, die Skins und ähnliches enthalten können. Ob neue oder alte Champs, jeden Patch kommen neue Skins für die spielbaren Helden hinzu.

Alle Skins zu besitzen, ist für die wenigsten Spieler ein angestrebtes Ziel. Allein monetär ist das für die meisten Spieler unerschwinglich und auch recht sinnlos, da man für einen Champ wahrscheinlich keine 17 Skins braucht, geschweige denn alle Skins für alle Champs.

Manche Skins werden sogar als Pay2Win bezeichnet:

5 Skins in LoL, die die Community als „Pay2Win“ bezeichnet

Wie erhält man alle Skins? Die meisten Skins kann man sich mit RP kaufen. Dies kostet bei 1056 Skins, die man aktuell im Shop kaufen kann, laut 3DJuegos 1.279.960 RP. Dafür müsstet ihr 12.400 € investieren. Aber nur, wenn ihr euch 124 Pakete für 100 € kauft. Die „günstigeren“ Pakete geben euch einen geringeren RP-Wert für eurer Geld.

Diese Werte sind aber nur geschätzt und beinhalten auch nicht alle Skins. Es gibt Skins, die ihr nur über mystische Essenzen erhalten könnt oder durch diverse Lootboxen. Dafür braucht ihr aber Glück. Manche Skins gibt es auch nur zu gewissen saisonalen Zeiten. Beispielsweise Halloween-Skins.

Was passiert, wenn man alle Skins hat? Solltet ihr wirklich alle erhältlichen Skins in eurem Besitz haben, dann gibt es im „Your Shop“, einem regelmäßigen Event, bei dem ihr Skins bekommt, die für euch spezifisch ausgesucht werden, keine Skins mehr.

Kontaktiert ihr dann Riot, bekommt ihr die Möglichkeit, einen der folgenden Skins zu erhalten:

Rostiger Blitzcrank

Pax-Sivir

Pax-Twisted Fate

Urf, der Manati (Eine neue Version davon Urfwick könnt ihr manchmal mit blauen Essenzen erwerben)

Riot-Singed

Meisterschafts-Riven (Eine 2016-Version ist ab und zu erhältlich)

Diese Skins gehören zu 45 Skins, die eigentlich nicht mehr von Spielern zu erhalten sind. Dazu gehören auch Skins aus der damals auch physisch erschienenen Collectors Edition zum Spiel oder King Rammus, für den man die Beta gespielt haben muss.

Dementsprechend ist es eigentlich fast unmöglich, wirklich alle Skins im Spiel zu besitzen, wenn man nicht gerade von Anfang an dabei war und in diversen Events die seltenen Skins ergattern konnte. Ist aber auch kein Problem, denn die meisten Spieler wollen nur die Skins, die sie für ihre Champions auch gut finden.

Auch neue Champions erscheinen regelmäßig, und der neuste ist vor allem für Anfänger interessant:

LoL: Der neue Champ ist ideal für euch, wenn ihr schlecht spielt, aber trotzdem Leute ausschalten wollt