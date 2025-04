Einer der unbeliebten Champions in LoL hat einen traurigen Rekord, an den Lux-Spieler nicht mal denken könnten

In League of Legends gibt es 170 Champions, und es werden immer mehr. Dabei kann nicht jeder Champion beliebt sein, und das sieht man auch an den Skins. Einer der unbeliebtesten Champions hat jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, von dem andere Champions nur träumen könnten.

Um welchen Champion geht es? League of Legends ist voller interessanter Champions, die man nicht regelmäßig zu sehen bekommt. Einer der unbeliebtesten Champion ist dabei Skarner. Laut op.gg ist er aktuell auf Platz 2 der am wenigsten gespielten Champions, obwohl ihn sein Remake letztes Jahr sogar beliebter gemacht hat. Aktuell ist nur Rek´Sai unbeliebter (Stand: 20.04.2025, 12:00).

Dass Skarner kein beliebter Champion ist, kann man wohl auch an seiner Skin-Auswahl sehen. Wie ein Spieler jetzt auf Reddit zeigt, hat Skarner dabei einen traurigen Rekord aufgestellt.

Ein trauriger Meilenstein

Was ist das für ein Rekord? Der User bladeofarceus hat auf Reddit eine Statistik gepostet, die sich mit dem Abstand zwischen neuen Skins der vielen Champions beschäftigt. Seit dem 15.04.2025 hat Skarner den Rekord, dass er zwischen all seinen Skins mindestens 1000 Tage dazwischen hat. Allgemein hat er nur 5 Skins, obwohl er im Jahr 2011 erschienen ist. Wie der User Irini- (via Reddit) erklärt, hat Skarner zu seinem Release 2 Skins bekommen, das heißt, er hat in 14 Jahren nur 3 Skins erhalten.

Zum Vergleich: Lux erschien 2010 und hat 20 Skins, bald 21. Im Gegensatz zu Skarner ist Lux auf Platz 4 der beliebtesten Champions. Andere Champions, die schon lange auf Skins warten, sind:

Udyr (Release: 2009, nur 6 Skins)

Zilean (Release: 2009, nur 7 Skins)

Taric (Release: 2009, nur 7 Skins)

Urgot (Release: 2010, nur 7 Skins)

Rumble (Release: 2011, 6 Skins)

Schaut man sich an, welche Champions beliebt sind, dann merkt man, dass sie tendenziell mehr Skins haben, auch wenn sie gar nicht so alt sind. Jhin erschien 2016, ist aktuell der beliebteste Champion und hat ganze 11 Skins.

Woran liegt das? Eine offizielle Aussage gibt es dazu nicht, aber man kann Thesen aufstellen. Zum einen sind Skins dafür da, Geld in einem Free2Play-Spiel zu generieren. Wenn ein beliebter Champion einen Skin bekommt, dann ist es wahrscheinlicher, dass er gekauft wird, als wenn die wenigen Skarner-Mains einen neuen Skin kaufen könnten.

Eine andere Möglichkeit wäre das Design. Die beliebtesten Champions sind Menschen oder humanoide Charaktere. Aus einer Design-Perspektive ist das wohl deutlich einfacher, einen Skin zu designen. Jeder Mensch kann beispielsweise für das Poolparty-Thema designt werden.

Monster wie Rek´Sai oder Skarner als Skorpion haben es schwerer. Da braucht man eine kreativere Idee, damit es den Fans auch gefällt. Kaum jemand will wohl einen einfachen Farbenwechsel. Eine kreative Idee ist beispielsweise Poolparty-Rek´Sai. Aus ihrem Jagd-Kit machte man einen klassischen Hai.

Es bringt ja auch nichts, auf Krampf einen Skin herauszubringen, den die Fans nicht kaufen, weil er nicht kreativ ist.

Was ist mit euch? Für welchen Champion wünscht ihr euch einen neuen Skin, oder sind euch Skins egal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Skins in LoL sind ein interessantes Thema. Viele Spieler mögen es, sie für ihren liebsten Champion zu sammeln oder einfach neue Konzepte ihres Lieblings zu sehen. Doch ein neues Preismodell stößt den Fans seit einer gewissen Zeit sauer auf: LoL: Riot zeigt neuen 240€-Skin, doch die Spieler finden einen alten Skin aus 2016 besser, der nur 20 € kostet